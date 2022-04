Isola dei Famosi 2022, Nicolas Vaporidis ha un malore dopo la prova del girarrosto

L'Isola dei Famosi 2022 ha vissuto attimi di paura a causa di un malore in diretta di Nicolas Vaporidis dopo la prova del girarrosto: nella puntata dell'11 aprile l'attore si è scontrato con Roger Balduino in uno dei cult del programma, il vincitore avrebbe regalato l'immunità alla sua squadra.

La settima puntata dell'Isola dei Famosi ha visto i naufraghi dividersi in due gruppi, da una parte la tribù dei dei Tiburon, formata da Edoardo, Alessandro, Jeremias, Ilona, Blind, Estefania e Roger, unica coppia a non essere scoppiata. Dall'altra parte si è formata la tribù Cucaracha, con Guendalina, Carmen, Gustavo, Nicolas, Nick, Jovana e Laura. I leader della prima squadra erano la coppia Estefania e Roger, leader dei Cucaracha Nicolas Vaporidis.

I leader maschili delle due tribù, Roger e Nicolas, si sono scontrati nella prova, il vincitore avrebbe regalato alla sua squadra l'immunità alle nomination e la possibilità di sottrarsi al televoto. I due naufraghi si sono sottoposti alla prova del girarrosto, come si vede nella clip disponibile su Mediaset Infinity, un cult per gli spettatori del reality. Vaporidis è stato il primo a cedere ma la prova è stata durissima, i due leader non si sono risparmiarti e, quando sono arrivati sulla spiaggia, l'attore è stato il primo ad accasciarsi sulla sabbia dicendo di accusare un forte giramento di testa.

Nicolas, come ha detto Alvin ad Ilary, si è sottoposto subito alle cure dei medici, "sta facendo dei controlli, ma sta bene e tra poco tornerà con noi. Qui abbiamo uno staff medico di prim'ordine", ha sottolineato l'inviato. L'attore di origini greche è tornato in Palapa verso la fine della trasmissione: "Non vi preoccupate, è tutto a posto", ha detto ad Ilary e ai familiari che lo seguono da casa.

Serata negativa per Vaporidis che, nella parte finale della puntata, è finito in nomination con Gustavo Rodriguez e Nick Luciani dei Cugini di Campagna.