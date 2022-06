Isola dei Famosi 2022, finale a rischio per Edoardo Tavassi

Edoardo Tavassi, a sette giorni dalla finale dell'Isola dei Famosi 2022, rischia di dover abbandonare per un infortunio.

Edoardo Tavassi rischia di dover abbandonare l'Isola dei Famosi 2022 a sette giorni dalla finale: il naufrago si è infortunato ad un ginocchio e Alvin, inviato del programma, ha detto che la sua situazione sarà chiarita stasera, durante la diretta con Ilary Blasi.

Il prolungamento dell'Isola dei famosi ha stancato i naufraghi, sia moralmente che fisicamente e, nelle ultime settimane ci sono stati numerosi infortuni. Mercedesz Henger ha avuto bisogno di punti ad una mano, dopo essere caduta su un corallo, Nicolas Vaporidis è ricorso all'infermeria per un piccolo incidente e Edoardo Tavassi si è fatto male durante una prova ricompensa.

L'infortunio del concorrente romano è subito sembrato il più grave, il naufrago si trovava in acqua quando si è fatto male e per il dolore è scoppiato a piangere. La gravità delle condizioni di Edoardo sono state confermate da Alvin che, come di solito, attraverso Instagram, ha aggiornato i suoi follower sulle condizioni dei concorrenti infortunati. "Piccolo aggiornamento sui naufraghi - ha detto l'inviato mentre faceva colazione - sono gli ultimi giorni, ne mancano otto, nove"

"Sono successe un po' di cose ha continuato l'inviato - Mercedesz si è fatta male, si è tagliata però adesso rientra. Nicolas si è fatto male ma lui è già rientrato. Edoardo, invece, si è fatto male al ginocchio e capiremo lunedì. Sta facendo un po' di esami per capire la sua situazione quale sia". Le condizioni di Tavassi, che prima di farsi male era conteso tra Estefanía Bernal e Mercedesz, come si vede nella clip caricata da Mediaset Infinity, sono le più preoccupanti.

Alvin ha terminato il suo piccolo discorso dando appuntamento alla puntata di stasera, quando si conoscerà il destino di Edoardo "la stanchezza si fa sentire, soprattutto tra i naufraghi e anche noi qua, devo dire la verità. Tre mesi sono veramente lunghi, però bisogna tenere duro perché manca poco. Lunedì semifinale dell'Isola dei famosi, allora capiremo cosa accadrà ai nostri naufraghi".

Emanuela Fuin, madre di Guendalina ed Edoardo Tavassi, poco fa è intervenuta sull'argomento per smentire le voci che davano per certo il ritiro del figlio. La donna, nelle storie di Instagram, ha condiviso il video di Alvin e nella caption ha scritto "Forza Edo! Oggi sapremo il risultato della risonanza". Lasciando intendere che, al momento, nessuna decisione è stata presa.