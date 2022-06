Isola dei Famosi 2022, Edoardo Tavassi abbandona il programma, il saluto ai naufraghi

Come previsto, Edoardo Tavassi ha dovuto abbandonare l'Isola dei Famosi 2022 per l'infortunio al ginocchio. Il naufrago, commosso, ha salutato nella Palapa Nicolas Vaporidis e Carmen Di Pietro, mentre la sorella Guendalina ha annunciato su Instagram di aver fatto saltare il collegamento con il programma.

Il prolungamento de l'Isola dei Famosi si è rivelato una vera sciagura per il reality che ha perso per strada tre dei potenziali vincitori, ci riferiamo ad Alessandro Iannone e Guendalina Tavassi che non hanno accettato di restare sull'Isola dopo aver saputo dell'allungamento, e a Edoardo, che ha dovuto abbandonare per infortunio, un addio che lo stesso Alvin aveva anticipato nelle scorse ore.

Ieri, durante la diretta del programma, è stato confermato che, dopo la risonanza, i medici non hanno consentito ad Edoardo di continuare. Tavassi ha confessato che dopo l'incidente la sua paura è sempre stata "quella di non concludere l'isola", rivelando che avrebbe continuato anche da zoppo "ma purtroppo l'esito del medico è chiaro".

Edoardo, come si vede nella clip caricata da Mediaset Infinity, ha salutato i suoi due migliori amici dell'Isola, ovvero Nicolas Vaporidis e Carmen Di Pietro. "Non avrei mai immaginato di poter diventare amico così stretto di Carmen Di Pietro prima dell'isola - ha detto alla showgirl - perché siamo diversi ma nello stesso tempo simili, siamo due matti sei una persona meravigliosa, sei positiva, porti il sorriso sempre. Sei una mamma meravigliosa hai cresciuto uno dei più bravi e gentili ragazzi che abbia mai conosciuto, Alessandro è un ragazzo incredibile, ce ne vorrebbero a miliardi di mamme come te per avere altri miliardi di Alessandro"

Poi Edoardo si è rivolto a Nicolas: "Io e te siamo proprio all'opposto, tu eri il brontolone e io quello cretino ma abbiamo trovato un equilibrio. Ci siamo mischiati e siamo diventati una cosa sola. Io senza te, non sarei mai riuscito ad arrivare a livello di testa. Tutti i discorsi che mi hai fatto per motivarmi psicologicamente. Le frasi belle che ci siamo detti, i tramonti che ci siamo visti, mancava solo che ci baciavamo qua. Ad agosto vengo a Londra, al ristorante tuo, mi fai conoscere Ali, e quando ti sposi vengo al tuo matrimonio, poi magari chiedi ad Ali se ha un'amica".

Nel frattempo da casa, Guendalina Tavassi ha annunciato che non si sarebbe collegata con il programma perché "sono una persona onesta e leale, quindi ho deciso di non collegarmi". In un'altra storia di Instagram, la sorella di Edoardo ha scritto "A differenza di molti che sono interessati solo alla tv preferisco rimanere nell'anonimato ma sempre dalla parte del giusto". Quali siano i motivi di risentimento della Tavassi verso la produzione non è chiaro.