Isola dei Famosi 2022, anticipazioni della sesta puntata: ecco cosa vedremo stasera

Stasera su Canale 5, alle 21:45, prende il via la nuova puntata dell'Isola dei Famosi 2022. Nel corso della serata, due coppie di naufraghi si troveranno di fronte ad una scelta importante: ecco quali sono.

Nuovo appuntamento con l'Isola dei Famosi 2022 e con le anticipazioni di una puntata che due, delle coppie di naufraghi in gara, difficilmente dimenticheranno. Nel corso del programma verrà comunicata al pubblico televisivo la squalifica di Silvano Michetti, il batterista de I Cugini di Campagna è stato squalificato per bestemmia.

In questa puntata, condotta come sempre da Ilary Blasi e impreziosita dai commenti di Vladimir Luxuria e Nicola Savino, due coppie in gara verranno poste davanti a due scelte diverse, entrambe emozionanti e drammatiche: quale decisione attende i fratelli Tavassi? Lo Spirito dell'Isola cosa riserva alla coppia madre-figlio composta da Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni?

Inoltre, si scoprirà chi tra le coppie nominate Lory Del Santo e Marco Cucolo, Ilona Staller e Roger Balduino dovrà abbandonare Playa Accoppiada. A deciderlo il voto dei telespettatori espresso attraverso quattro canali: App Mediaset Infinity, Sito Web, Smart Tv, SMS.

Nuova eliminazione a Playa Sgamada: un naufrago dovrà infatti lasciare definitivamente l'Isola e tornare in Italia. Infine, spazio alle nuove nomination coordinate da Alvin. Ospiti in studio l'ultimo eliminato Marco Melandri, Antonio Zequila e Veronica Rodriguez.