Isola dei Famosi 2022, Alvin: in Honduras “condizioni difficili”

Alvin, inviato all'Isola dei Famosi 2022, ha raccontato le difficili condizioni logistiche e climatiche che si vivono in Honduras. Nel corso dell'intervista a Casa Chi, ha parlato anche del suo rapporto con Ilary Blasi, con la quale si conosce da 24 anni e considera come una sorella.

Nel mese di maggio su Dagospia era uscita l'indiscrezione che Ilary Blasi e Alvin fossero ai ferri corti. Durante le dirette dell'Isola dei Famosi 2022 i due si erano lanciati numerose frecciatine ma i rumors raccolti dal portale, secondo l'inviato sarebbero sbagliati. Parlando a Casa Chi, Alvin ha detto "Ci conosciamo da 24 anni, siamo proprio come fratello e sorella. Ci divertiamo. Infatti ci ha stupito tutta l'attenzione relativa al nostro modo di comunicare perché per noi è proprio così, da sempre". Alvin ha quindi rivelato che, dopo le voci, hanno preso le contromisure "abbiamo capito che il nostro rapporto doveva essere veicolato in un altro modo per lo spettatore per cui siamo diventati più cazzoni".

A proposito di questa edizione, Alvin la ritiene "nata sotto un buon cielo, ci sono ottimi rapporti con i naufraghi. Dopo i primi scontri, quando sovrapponevano le loro voci alla mia, ci siamo chiariti. Ho spiegato loro che non era un modo che a me piaceva di fare televisione".

Alvin confessa di essere rimasto impressionato dal percorso di Nicolas Vaporidis "Io con ogni naufrago prima dell'inizio ci parlo un poco, tutti quelli che sono passati di qua mi hanno detto che è un'esperienza che ti rivolta come un calzino, perché parli con i tuoi demoni per tutto il tempo. Ho detto a Nicolas di fidarsi e alla fine ho avuto un riscontro proprio da lui, dietro le quinte mi ha detto che è un'esperienza pazzesca".

Nonostante stia ai Caraibi per Alvin non è proprio una villeggiatura "Le condizioni all'Isola sono difficili anche per noi che lavoriamo dietro le quinte. Restiamo senza corrente per ore, senza acqua, senza aria condizionata. Durante le prove, prima della diretta, dalle 10:00 alle 14:00 stiamo sotto il sole, senz'aria. Lunedì, dopo la puntata - ha continuato l'inviato - sono tornato a casa ed ero sporco, piedi neri, sudato e accaldato, e non c'era corrente, non c'era acqua, non ho potuto fare la doccia. Può succedere che la luce manchi anche per dieci ore, e di notte, senza luna, non si vede nulla, qua siamo vicini alla giungla. Però stiamo ai Caraibi quindi va bene, anche se mi manca tutto".