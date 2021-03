Isola dei Famosi 2021, arriva Tommaso Zorzi con un doppio ruolo: ecco cosa farà

Tommaso Zorzi è ufficialmente parte del cast dell'Isola dei famosi 2021. Il vincitore del GF Vip 5, dopo un rifiuto iniziale, motivato con l'estrema vicinanza temporale tra i due reality, ha accettato la proposta di Canale 5.

Non una semplice partecipazione, quella di Tommaso Zorzi, ma un doppio ruolo: l'influencer milanese sarà infatti opinionista, al fianco di Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini, e conduttore di un programma collaterale, dedicato naturalmente alla nuova avventura dei naufraghi, che sarà visibile sulla piattaforma streaming MediasetPlay. Si legge nella nota ufficiale: "oltre alla presenza in studio nel reality in partenza lunedì 15 marzo, Tommaso Zorzi sta preparando con Mediaset un programma online dedicato al reality visibile in esclusiva sulla piattaforma digitale Mediaset Play". Un doppio impegno per il vincitore del Grande Fratello vip 5 che tornerà a condurre un programma in streaming dopo il successo del GF Late Show.

Subito dopo la fine del Grande Fratello Vip 5 a Tommaso Zorzi era stato offerto il posto di opinionista all'Isola dei Famosi, l'influencer aveva ringraziato Mediaset ma aveva rifiutato come ha spiegato al settimanale Chi "Mi è stato chiesto se avessi voglia di fare l'opinionista all'Isola dei famosi e per questo ringrazio con tutto il cuore Mediaset e le persone che me l'hanno offerto. Fisicamente ho bisogno di fermarmi [...] Non sarei stato me stesso e forse avrei dato di meno al programma di Ilary Blasi, che stimo".

Nelle ultime ore Mediaset è tornata alla carica e Zorzi ha ceduto, tutto è cambiato quando si è saputo che Elettra Lamborghini è positiva al Covid, notizia che la stessa cantante ha confermato su Instagram. Questa volta Tommaso non ha potuto dire no a chi ha deciso di investire su di lui. Mediaset ufficializzando la notizia ha scritto nel comunicato "con il coinvolgimento nel team de L'Isola dei Famosi, Tommaso Zorzi fa il primo passo di un percorso che lo porterà a entrare nella rosa delle risorse artistiche Mediaset".

L'Isola dei Famosi 2021 di Ilary Blasi inizierà lunedì 15 marzo e andrà in onda ogni settimana con un doppio appuntamento. Lo show verrà trasmesso su Canale 5 sia il lunedì che il giovedì. L'inviato in Honduras sarà il campione di nuoto Massimiliano Rosolino