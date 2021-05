Isola dei famosi 2021 stasera su Canale 5: al pubblico da casa la scelta dell'immunità

L'Isola dei Famosi 2021 torna stasera su Canale 5 in prima serata con la diciottesima puntata: i naufraghi sfideranno la leadership di Isolde Kostner mentre il pubblico regalerà l'immunità ad uno di loro attraverso i social.

Oggi, lunedì 17 maggio, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con l'Isola dei Famosi, il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia. Questa sera i naufraghi dell'Isola lotteranno per guadagnarsi l'immunità attraverso diversi confronti e sfide, coordinati come sempre da Massimiliano Rosolino. Per la prima volta in quest'edizione il pubblico da casa potrà prendere parte al gioco tramite i social e assegnare il preziosissimo riconoscimento dell'immunità a uno dei concorrenti.

La super leader Isolde Kostner anche stasera si troverà a dover prendere decisioni cruciali per i naufraghi. Riusciranno i suoi compagni d'avventura a strapparle il titolo di leader? Ci sarà un avvicendamento di potere sull'Isola o Isolde resterà imbattuta?

In studio come ospiti ci saranno: Gilles Rocca, Brando Giorgi, Vera Gemma, Cecilia Rodriguez, Manuela Ferrera e Akash Kumar, anche se il modello nel fine settimana aveva annunciato che per una sua scelta non sarebbe andato più in studio. Sui social infatti aveva detto: "La mia esperienza in studio termina qua...non sarò più presente, è meglio dare spazio a persone che creano dinamiche".

Infine il televoto: il pubblico sta ancora votando per decidere chi eliminare tra Roberto Ciufoli, Ignazio Moser e Andrea Cerioli e stasera, come sempre, Ilary Blasi leggerà il verdetto.