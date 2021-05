Isola dei Famosi 2021: ecco quanti chili hanno perso i naufraghi

Quanti chili hanno perso i naufraghi dell'Isola dei Famosi 2021? Una delle maggiori curiosità dei telespettatori del reality ieri è stata soddisfatta: ecco quanto ha inciso la dieta di riso e cocco sul fisico dei concorrenti.

Fra tutti i reality che vanno in onda sulle reti generaliste, L'Isola dei Famosi è quello che maggiormente mette a dura prova la resistenza fisica dei concorrenti, l'edizione di quest'anno non fa eccezione. La mancanza di cibo dopo circa 60 giorni di permanenza in Honduras ha inciso sul peso di molti di loro, soprattutto sui naufraghi che sono entrati all'inizio del programma.

Ieri, nel corso della diciottesima puntata del reality, come potete vedere in questa clip, è stata analizzata la perdita di peso di 7 naufraghi, dopo due mesi di dieta basata maggiormente su cocco e riso.

In base ai dati forniti dalla produzione, ecco quanto sono dimagriti gli uomini presenti nel reality: Roberto Ciufoli è entrato con un peso di 75 chili, ora ne pesa 59, perdendo 16 chili. Lo stesso peso ha perso Andrea Cerioli che da 80 chili, ora ne pesa 64. Awed, che sembra quello messo peggio, ora pesa 59 chili a fronte dei 75 precedenti, anche lui quindi ne ha persi 16.

Passiamo alle donne dell'Isola: Valentina Persia ha perso 15 chili, passando dai 75 chili agli attuali 60 chili. Isolde Kostner pesava 60 chili e oggi ne pesa 50, la campionessa di sci ha perso quindi 10 chili. Fariba Tehrani è entrata nel reality con 55 chili, il suo sussurrare con l'Universo le ha fatto perdere 9 chili, ora ne pesa 45. Arriviamo all'ultima naufraga monitorata, Miryea Stabile ha perso 'solo' 6 chili, passando dai 59 dell'inizio agli attuali 53.

Elisa Isoardi che ha lasciato l'isola per un infortunio, ha rivelato che durante la sua permanenza in Honduras ha perso 10 chili, "Non portavo più la 42 da quando avevo 14 anni" ha affermato durante la sua intervista a Verissiimo.