Isola dei famosi 2021, Paul Gascoigne non abbandona il reality? Le ipotesi per farlo rimanere

Paul Gascoigne potrebbe non abbandonare l'Isola dei Famosi 2021: secondo alcune indiscrezioni, riportate da Fanpage, gli autori starebbero studiando diverse ipotesi per permettere al campione inglese di rientrare gradualmente nel reality dopo l'infortunio.

Paul Gascoigne si è fatto male ad una spalla durante la prova ricompensa di giovedì sera: i concorrenti delle due squadre si sono sfidati per un piatto di spaghetti e polpette e la squadra dei Burinos, di cui fa parte Paul, ha vinto ma l'ex calciatore non ha potuto usufruire del premio perché è stato portato in infermeria per le prime cure.

Le notizie che circolavano fino a ieri davano per scontato il ritiro di Gascoigne, una grave perdita per il programma, l'ex calciatore della Lazio aveva suscitato le simpatie del pubblico grazie anche alla sua poca comprensione della nostra lingua che lo faceva sorridere a qualsiasi cosa gli chiedessero. Paul Gascoigne era entrato anche tra i protetti di Ilary Blasi: la conduttrice nelle ultime puntate aveva anche preso a interrogarlo per capire se il suo grado di comprensione dell'italiano fosse migliorato.

La produzione, per non perdere un pezzo così importante dello show, avrebbe deciso di provare a reinserire il calciatore gradualmente anche perchè Gascoigne, come riporta la testata inglese The Mirror, sarebbe determinato a ritornare sull'isola. Il naufrago inglese non dovrebbe rientrare stasera e, probabilmente, neanche giovedì. Le ipotesi sulle restrizioni per il suo ritorno sono varie, Paul sicuramente dovrebbe essere escluso dalle prove più dure, inoltre potrebbe indossare un tutore ed avere altre facilitazioni durante la sua permanenza sull'Isola. La questione, complicata anche dalle coperture assicurative, è sotto l'attento esame degli autori del reality.