Isola dei famosi 2021, le novità di stasera: nuovi arrivi e la Prova dell’eroe

L'Isola dei Famosi 2021 torna stasera su Canale 5 in prima serata per l'undicesima puntata con tante novità: 4 nuovi naufraghi si aggiungeranno al gruppo originale e ci sarà per la prima volta la 'prova dell'eroe' per vincere una ricca ricompensa.

Stasera per il secondo giovedì consecutivo l'isola dei Famosi 2021 torna in differita per dare spazio ai 'cugini' di Supervivientes, l'omologo spagnolo in onda su Telecinco. Il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia prevede nuovi colpi di scena che metteranno a dura prova i naufraghi presenti sull'Isola da più di un mese. A commentare la puntata con la padrona di casa Ilary Blasi ci saranno come sempre i tre opinionisti Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini.

Come abbiamo già anticipato, stasera entreranno a Cayo Cochinos 4 nuovi concorrenti che godranno di un vantaggio psicologico notevole rispetto ai loro compagni di avventura provati da settimane di privazioni.

I loro nomi sono: Rosaria Cannavò, meteorina per Skymeteo 24, Manuela Ferrara, ex meteorina del TG4, Emanuela Tittocchia di Cento Vetrine e Matteo Diamante di Ex On The Beach Italia. All'ultimo momento c'è stata la defezione di Ludovico Vacchelli che è dovuto rientrare in Italia per motivi personali.

Uno dei naufraghi affronterà la prova dell'eroe: dovrà andare oltre tutti i suoi limiti e battere il record stagionale della prova del fuoco per vincere del cibo da condividere con i compagni di avventura, il tutto sotto l'occhio vigile di Massimiliano Rosolino, l'inviato in Honduras.

Al televoto ci sono tre concorrenti: Fariba Tehrani, Miryea Stabile e Vera Gemma.