Isola dei Famosi 2021, Manuela Ferrara su Andrea Diamante: “non ho ceduto alle sue lusinghe e mi ha nominata”

Andrea Diamante ci ha provato con Manuela Ferrara e, dopo aver ricevuto un due di picche, l'ha nominata all'Isola dei Famosi 2021: la rivelazione a sorpresa è stata fatta dall'ex naufraga nel corso dell'intervista a Casa Chi.

Mentre sull'Isola dei Famosi è iniziato il countdown verso la finale che si terrà il prossimo 7 giugno, alcuni degli ex naufraghi continuano a togliersi sassolini dalle scarpe contro gli ex compagni d'avventura. In studio nelle ultime puntate abbiamo visto Brando Giorgi litigare con Awed e Vera Gemma rivalersi su Angela Melillo, ora tocca a Manuela Ferrara raccontare alcuni piccanti retroscena del reality, tirando in mezzo Matteo Diamante.

La 'spacca cocchi', questo il nome con cui si era presentata all'Isola Manuela, è stata intervistata da Casa Chi dove ha raccontato alcuni episodi legati al reality. La Ferrara è entrata nell'Isola con il cosiddetto gruppo degli Arrivisti composto da Rosaria Cannavò, Emanuela Tittocchia e Matteo Diamante. Dopo alcune settimane l'ex meteorina del TG 4 è finita in nomination ed è stata eliminata al televoto.

Nell'intervista ha rivelato di aver legato con alcune concorrenti che si sono mostrate gentili nei suoi confronti, mentre altre le sono state subito ostili: "Io sono entrata dopo, appena sono arrivata ho combinato più caos io che tanti che stavano lì da 40 giorni. Alcune donne si sono mostrate simpatiche, come Miryea Stabile. Rosaria ed Emanuela dall'inizio mi hanno fatto la guerra".

Proseguendo con il suo racconto la Ferrara ha voluto regalare uno scoop ai giornalisti che la intervistavano, sostenendo che l'ostilità di Matteo Diamante risalirebbe ai giorni in cui hanno fatto la quarantena in albergo. L'ex corteggiatore di Uomini e Donne ci avrebbe provato con lei e, dopo aver ricevuto il classico due di picche, si sarebbe vendicato mettendole contro Rosaria Cannavò ed Emanuela Tittocchia: "alla fine loro due erano le ancelle di Matteo, anche se lui in quarantena ci ha provato. Io non ho ceduto alle sue lusinghe e me l'ha fatta pagare".