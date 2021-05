Isola dei Famosi 2021, Ilary Blasi ferma la prova del fuoco di Fariba Tehrani: troppo rischiosa

La prova del fuoco di Fariba Tehrani è stata fermata da Ilary Blasi: la conduttrice ha preferito stoppare il gioco per timore che la naufraga si ustionasse, subito dopo lo stesso è successo con Roberto Ciufoli. I due concorrenti hanno superato di circa due minuti il precedente record di resistenza.

Ieri sera nella Palapa si sono vissuti attimi di tensione durante la prova del fuoco incentrata su una sfida tra Fariba Tehrani e Roberto Ciufoli, i due naufraghi si sono spinti al limite della resistenza, tanto che gli autori, pressati da Ilary Blasi, hanno preferito sospendere il gioco ed assegnare la vittoria ex aequo, come potete vedere in questo video.

All'inizio della sedicesima puntata la leader Isolde Kostner ha scelto tre naufraghi da mandare in nomination, la campionessa di sci ha puntato il dito verso Awed, Valentina Persia e Roberto Ciufoli. I tre a loro volta hanno sfidato un compagno per salvarsi dal televoto a discapito del naufrago prescelto, Ciufoli ha sfidato Fariba Tehrani alla prova del fuoco.

La concorrente di origini persiane ha affrontato la prova con spirito combattivo, la sua voglia di vincere non le ha fatto soffrire il calore eccessivo, ha resistito per 5 minuti e 19 secondi. A quel punto Massimiliano Rosolino e Ilary Blasi hanno preferito fermare la prova per evitare che la Therani si ustionasse. Subito dopo il fuoco è stato affrontato da Roberto Ciufoli, l'ex Premiata Ditta ha dimostrato le stesse doti della Therani e anche lui è stato fermato allo stesso tempo e la prova si è conclusa con un ex aequo salvando entrambi i naufraghi dal televoto.