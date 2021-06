Isola dei famosi 2021: ecco chi sono i 6 finalisti del reality

L'Isola dei Famosi 2021 ha decretato tutti i suoi finalisti: nella puntata del 31 maggio Awed, Matteo Diamante, Valentina Persia e Beatrice Marchetti hanno affiancato Andrea Cerioli e Ignazio Moser.

Lunedì 7 giugno si concluderà l'Isola dei famosi 2021, quest'anno, a causa dell'emergenza sanitaria, il vincitore non sarà proclamato in studio ma, per la prima volta nella storia del reality, direttamente in Honduras. Nella puntata di ieri sera sono stati svelati i nomi dei 6 finalisti. Andrea Cerioli e Ignazio Moser sono stati i primi a guadagnarsi la possibilità di vincere il reality, ieri è toccato ad altri quattro naufraghi. Il primo a raggiungere la finale è stato Awed: con una scelta che ha sorpreso i telespettatori non è stato il pubblico a decidere alcuni finalisti ma l'esito di alcune prove. Lo youtuber napoletano nella prima gara ha sconfitto i suoi compagni d'avventura restando più tempo in apnea, come potete vedere in questo video.

Miryea Stabile è stata mandata in nomination da Awed, in qualità di terzo finalista. Sono stati Valentina e Matteo a giocarsi un posto in finale in una gara da equilibristi, ed è stato Matteo Diamante a vincere nettamente la gara guadagnandosi il quarto posto in finale. Il nome del quinto finalista è stati decretato dal pubblico attraverso un televoto flash: tra Miryea Stabile e Valentina Persia è stata la comica romana a prevalere sull'ex de La Pupa e il Secchione, che ha dovuto abbandonare l'Isola a un passo dal traguardo. A contendersi l'ultimo posto in finale due donne: Isolde Kostner e Beatrice Marchetti. Quest'ultima ha vinto il televoto flash diventando di fatto l'ultima finalista: la modella è stata favorita dalla sua permanenza solitaria su Playa Imboscada dove ha dimostrato buone capacità di adattamento anche se è stata completamente al di fuori delle dinamiche di gruppo che caratterizzano i reality.

Lunedì 7 giugno saranno quindi Andrea Cerioli, Ignazio Moser, Valentina Persia, Beatrice Marchetti, Awed e Matteo Diamante a giocarsi la finale, gli ultimi due sono però in nomination ed uno di loro abbandonerà il reality poco dopo l'inizio della puntata.