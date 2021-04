Isola dei Famosi 2021, Beppe Braida lascia il reality per motivi familiari

Beppe Braida deve abbandonare l'Isola dei Famosi 2021: il comico torinese ha detto addio al reality per gravi problemi familiari, come ha comunicato la produzione sui social.

Attraverso un breve messaggio su Twitter e Instagram gli autori dell'Isola dei Famosi hanno informato i fan del programma che: "Beppe Braida ha deciso di lasciare l'Isola e di tornare a casa per gravi motivi familiari sopraggiunti nelle ultime ore", nel comunicato non sono spiegate le ragioni che sono state chiarite nel daytime. Nando Braida, padre di Beppe, è ricoverato in ospedale perché positivo al COVID, anche la madre ha contratto il virus, Nando ha 90 anni. Beppe ha salutato i suoi compagni di avventura spiegandogli cosa gli avevano detto gli autori pochi minuti prima: "vi devo lasciare, non posso restare in questa situazione. Non me la sento di stare qua", ha affermato prima di andare via.

Prima di lui aveva abbandonato l'Isola dei famosi anche Ferdinando Guglielmotti, che dopo aver perso al televoto aveva accettato di rimanere su Parasite Island. Il visconte, poche ore dopo, aveva fatto sapere alla produzione di aver cambiato idea. L'ex concorrente appena arrivato in Italia ci ha tenuto a precisare di non aver abbandonato il programma ma di aver rispettato la volontà del pubblico.

La prossima puntata dell'Isola dei Famosi 2021 condotta da Ilary Blasi andrà in onda lunedì 12 aprile in prima serata su Canale 5, la puntata di giovedì 8 è rimandata per dare spazio logistico e tecnico alla partenza di Supervivientes, la versione spagnola del programma in onda su Telecinco, emittente del gruppo Mediaset.

I naufraghi finiti in nomination sono Drusilla Gucci e Andrea Cerioli.