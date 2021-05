Isola dei Famosi 2021, Angela Melillo ha lasciato momentaneamente per accertamenti medici

Angela Melillo, a poche ore dalla diretta de l'Isola dei Famosi 2021, ha dovuto abbandonare Playa Primitiva per accertamenti medici, in forse la presenza per stasera.

Angela Melillo si è sentita male e ha abbandonato momentaneamente Playa Primitiva: la naufraga dell'Isola dei famosi 2021 è stata trasportata in barca in infermeria per accertamenti medici.

Continua la maledizione de l'Isola dei Famosi 2021, ieri Ubaldo Lanzo ha abbandonato il reality per un problema ai denti che lo perseguitava da settimane. Oggi Angela Melillo ha dovuto lasciare momentaneamente la Playa per un malore improvviso. La Melillo era talmente debole che Valentina Persia l'ha presa tra le braccia e l'ha portata alla barca che prontamente l'ha condotta in infermeria per accertamenti medici. Non è chiaro se Angela riuscirà a partecipare alla diretta in onda stasera in prima serata su Canale 5.

Poco dopo l'abbandono di Angela Melillo, ai Primitivi è arrivato un comunicato, i naufraghi dovevano scegliere uno di loro da escludere dalla gara del leader, alcuni come Myriam hanno proposto di escludere proprio Angela, essendo in dubbio la sua presenza per stasera. Andrea Cerioli ha avanzato il dubbio che la Melillo potesse risentirsi di questa scelta fatta in sua assenza. A questo punto è intervenuta Valentina Persia che si è offerta volontaria "Angela è una che non molla, io sono meno forte di lei su determinate gare", ha detto ai compagni ricordando che è proprio Angela ad aver vinto numerose prove. "Ho deciso di auto candidarmi, ma se poi Angela rientra e ci dice che non se la sente, sarà un problema", ha spiegato alla telecamera

Come dicevamo all'inizio, quest'edizione dell'Isola dei famosi sembra particolarmente sfortuna, prima di Ubaldo infatti avevano abbandonato il gioco altri 5 naufraghi: Ferdinando Guglielmotti, ritiratosi dopo aver accettato di rimanere su Parasite Island, Beppe Braida, costretto a rientrare in Italia dopo aver saputo che il padre era ricoverato in ospedale, Brando Giorgi ed Elisa Isoardi, ritiratisi per problemi all'occhio e l'ex calciatore Paul Gascoigne, tornato in Italia per un problema alla spalla.