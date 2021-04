Isola dei Famosi 2021: Andrea Cerioli pronto ad abbandonare? “Ho troppa fame”

La fame potrebbe spingere Andrea Cerioli ad abbandonare l'Isola dei Famosi 2021: nelle ultime ore il naufrago emiliano ha confessato di essere nervoso perché sta patendo troppo la fame.

Andrea Cerioli si è unito al gruppo di naufraghi lo scorso 25 marzo, l'ex tronista di Uomini e Donne ha avuto una partenza sotto tono nei primi giorni del programma: Andrea ha avuto difficoltà ad integrarsi con il gruppo e sono state molte le lacrime che ha versato sugli scogli honduregni. Oggi Andrea Cerioli è diventato uno dei punti di riferimento dei naufraghi, ma sta iniziando a patire la fame che lo rende nervoso, nella puntata di lunedì non è stato scelto dalle vincitrici della prova ricompensa e non ha potuto gustarsi il pane con la nutella che le sue compagne hanno mangiato con avidità.

Cerioli, che nell'ultima puntata ha ricordato la morte della madre con una storia che ha commosso tutti, parlando con Awed ha detto: "ho molto fame, non riesco più a resistere, questa cosa mi rende nervoso perché vedo che nelle prove ricompensa la gente mi mangia davanti, apriamo un cocco devo mangiarne un quadratino", come potete vedere in questo video. Andrea ha giustificato anche i suoi cambiamenti di umore negli ultimi giorni: "quando hai fame diventi nervoso, non sei te stesso, dai brutte risposte, perdi il controllo", ha detto Cerioli che per questo motivo nelle ultime ore ha deciso di restare un po' in disparte.

L'isola dei Famosi torna giovedì 22 aprile, nella prossima puntata è previsto l'ingresso di 4 nuovi naufraghi: Rosaria Cannavò, Manuela Ferrara, Emanuela Tittocchia, Ludovico Vacchelli, mentre lunedì entrerà Ignazio Moser. Sono 3 le naufraghe che si giocano attraverso il televoto la permanenza sull'isola dei famosi: Fariba Tehrani, Vera Gemma e Miryea Stabile.