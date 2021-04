Isola dei famosi 2021: Tommaso Zorzi non trattiene le lacrime ascoltando Andrea Cerioli

Tommaso Zorzi non è riuscito a trattenere le lacrime ascoltando la storia di Andrea Cerioli: il naufrago ha raccontato come senta la mancanza della mamma venuta a mancare nel 2014 dopo una lunga malattia.

Andrea Cerioli è un esperto da reality, l'influencer emiliano ha partecipato a Uomini e donne, prima come corteggiatore e poi come tronista, a Temptation Island Vip e al Grande Fratello. L'Isola dei famosi 2021 si sta rivelando un percorso molto duro per lui, come ha raccontato nei confessionali mandati in onda durante la puntata di lunedì 19 aprile. Ilary Blasi, prima che Andrea indicasse la sua nomination, ha mandato in onda un filmato in cui Cerioli raccontava la sua sofferenza per la perdita della madre e il sostegno avuto dalla sorella. "Mi dispiace che mia mamma non sia qui a vedere la persona che sto diventando e spero possa essere orgogliosa di me", ha detto Andrea, che ha perso la madre nel 2014, poco dopo la partecipazione al Grande Fratello. Il suo racconto ha commosso anche gli opinionisti Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi, come hanno mostrato puntualmente le immagini della regia e come potete vedere in questo video.

In studio per lui c'era la sorella Giada che ha risposto alla sua domanda confermando che mamma Luana sarebbe orgogliosa e incoraggiandolo ad andare avanti: "Mamma sarebbe orgogliosissima di te, io sono orgogliosissima. Io sono la tua spalla ma tu sei altrettanto la mia. Sei il miglior esempio di uomo che le mie figlie potessero avere, non ti ringrazierò mai abbastanza. Immagino sia dura, siamo tutti orgogliosi di te. Divertiti, goditela, e ricordati che quando avrai finito verrai a fare un safari con me. Ti amiamo, non vedo l'ora di riabbracciarti. Ma stai lì più che puoi".