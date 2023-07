Isle of MTV Malta: le foto e le esibizioni degli artisti internazionali

MTV ha conquistato l'iconica piazza Il-Fosos di Malta con Isle of MTV Malta, il festival musicale annuale che si tiene sull'isola dal 2007, mentre le edizioni precedenti si erano svolte in Portogallo, Francia, Spagna e Italia, a Trieste. Decine di migliaia di persone hanno assistito alle esibizioni dei co-headliner OneRepublic e Alesso, di Tom Grennan, Mimi Webb e dell'ospite speciale Delta Goodrem. Si sono esibiti anche le star locali The Busker e Kevin Paul.

Nel corso dell'evento La band OneRepublic, nominata ai Grammy, ha scatenato la folla cantando le sue hit di successo 'Apologize', 'Runaway' e 'I Ain't Worried', prima di cospargerla di coriandoli durante l'iconica 'Counting Stars'.

Il produttore multi-platino e DJ Alesso ha offerto uno spettacolo indimenticabile, arricchito da effetti speciali e includendo nella scaletta molti dei suoi inni dance globali, tra cui 'Calling (Lose My Mind)', 'If I Lose Myself' e il prossimo singolo 'Call Your Name', che vede la partecipazione di John Newman.

Il cantautore Tom Grennan, con la sua voce soave e le sue hit 'Found What I've Been Looking For', 'How Does It Feel' e 'Little Bit of Love', ha creato la scaletta perfetta per il tramonto.

Poco prima, Mimi Webb ha fatto ballare l'intera piazza con i suoi brani 'House on Fire' e 'Red Flags'. La cantante australiana Delta Goodrem ha portato sul palco dell'Isle of MTV i suoi più grandi successi, come 'Innocent Eyes', 'Lost Without you' e il debutto del suo nuovo singolo "Back To Your Heart".

I fan maltesi sono stati entusiasti di vedere sul palco le superstar isolane The Busker e Kevin Paul dare il via al festival all'inizio della serata.

Isle of MTV Malta, il più grande festival gratuito d'Europa, è gestito in collaborazione con Malta Tourism Authority. Lo spettacolo offre ai fan la possibilità di assistere alle performance di alcune delle più grandi star del mondo, tra cui Lady Gaga, Snoop Dogg, David Guetta e Martin Garrix.

Lo show è stato trasmesso anche in live streaming su Pluto TV, il servizio digitale FAST completamente gratuito di Paramount, sul canale VH1+ e sarà disponibile on-demand su Paramount+ nel corso dell'anno.

Uno speciale dello show sarà trasmesso il 15 settembre alle 21:00 su MTV (canale 131 di Sky e in streaming su NOW) e su MTV Music (canale Sky 132 e 704) a livello internazionale in più di 150 Paesi.