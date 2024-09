Isabella Rossellini sui suoi genitori: "I giovani non sanno più chi sono Ingrid Bergman e Roberto Rossellini"

Isabella Rossellini ha svelato che le si spezza il cuore nel vedere come le nuove generazioni non sanno chi erano i suoi genitori.

In una recente intervista rilasciata a Variety, l'attrice ha condiviso il suo commento sulla fama e sulla mancanza di cultura cinematografica tra i giovani.

Un importante cambiamento

Parlando con Variety, Isabella Rossellini ha spiegato: "Mi presentavano come la figlia di Ingrid Bergman e Roberto Rossellini e mi infastidiva, perché pensavo 'Sono una persona indipendente'. Ma ora le generazioni più giovani non sanno chi sono e mi spezza il cuore. La loro reputazione è sopravvissuta, ma la fama è davvero breve".

Una foto di Isabella Rossellini

La star del cinema ha aggiunto: "Vivo a Long Island, New York, e abbiamo un piccolo cinema. Ho fatto una serie di film su Chaplin, per i ragazzi. E molti dei genitori non hanno mai visto film muti. Sono rimasta davvero sorpresa".

L'esperienza è stata comunque positiva: "Non c'è molto da fare nell'area e sono venuti, e hanno scoperto Chaplin. I ragazzi si stanno abituando a vedere film in bianco e nero e a non considerare il cinema come questa cosa spettacolare, come se fosse un parco dei divertimenti".

I 100 anni di Ingrid Bergman: 5 ruoli simbolo della star di Casablanca

Una storia d'amore 'scandalosa'

L'attrice ha parlato inoltre della storia d'amore dei suoi genitori. L'attrice di cult come Casablanca e Notorious ha infatti avuto una relazione extraconiugale con il regista nel 1950, sul set di Stromboli, ritrovandosi inoltre ad affrontare dei problemi legali perché aveva avuto una figlia, ma non con il marito. Isabella ha ora ricordato quanto successo alla madre ricordando che non è stata una situazione semplice: "Ha seguito il suo cuore, ma ha inoltre pagato un prezzo terribile per essere stata così emancipata; è complicato".