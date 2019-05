Iron Man 3 stasera su Rai2!

Il venerdì è targato Marvel grazie a Iron Man 3 che andrà in onda stasera su Rai2 alle 21:20, sesto appuntamento di un ciclo che il secondo canale RAI sta dedicando ai supereroi più amati dal pubblico.

La trama di Iron Man 3 vede un Tony Stark esausto dopo la battaglia combattuta insieme agli Avengers contro i Chitauri ingaggiati da Loki. Colpito da una sindrome post traumatica da stress, trascorre le ore della notte sempre sveglio a costruire decine di armature Iron Man per difendere la propria sicurezza. Quando uno di queste aggredirà nel sonno Pepper la sua fidanzata, lei decide di lasciarlo. Ma non è l'unica grana che deve affrontare, anzi l'altra ben peggiore. Si tratta del Mandarino, un terrorista che minaccia gli Stati Uniti e Tony stesso perché si rivela essere solo un paravento per qualcosa di ben peggiore: Extremis, ovvero un siero capace di rendere fortissime le persone ma che ha il grave difetto collaterale di renderle anche piuttosto instabili. A crearla è stato uno scienziato, Aldrich Killian, di cui il multimiliardario supereroe si era fatto beffe anni addietro. Tutto sembra crollare quando anche Pepper ne viene contagiata ed è necessario attuare una corsa contro il tempo per salvarla.

Terzo capitolo di Iron Man, vede ancora una volta Robert Downey Jr. vestire l'armatura del supereroe più cool della Marvel, coadiuvato da Gwyneth Paltrow e Don Cheadle, Il Mandarino è Ben Kingsley, mentre Guy Pearce è il diabolico Aldrich Killian. Diretto da Shane Black, ha avuto qualche polemica per la resa del Mandarino da alcuni definita come poco caratterizzata, ma ha il pregio di distaccarsi dagli altri film della saga perché stavolta si ha a che fare con un protagonista scarico, privo di forze e soprattutto senza che nessun collega tra i Vendicatori possa aiutarlo. Dovrà cavarsela da solo sia per salvare il mondo ma soprattutto la sua fidanzata, attraverso l'uso più dell'astuzia che dei muscoli.