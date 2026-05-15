Iron Maiden: Burning Ambition, la band svela il segreto delle loro canzoni in una clip esclusiva

Per la gioia dei fan sparsi ai quattro angoli del globo, da ieri è nei cinema Iron Maiden: Burning Ambition, documentario che ripercorre la gloriosa cavalcata della band metal britannica che dura da cinquant'anni. Il film diretto da Malcom Venville rievoca la carriera della band assemblando immagini d'archivio inedite, interviste alla band e ai fan più fedeli e testimonianze di ospiti come Lars Ulrich dei Metallica e l'attore Javier Bardem.

A fornire un assaggio dello stile narrativo adottato da Venville è la clip esclusiva offerta quest'oggi da Movieplayer.it in cui si parla del metodo di composizione delle celebri liriche di brani immortali quali Rime of the Ancient Mariner e Alexander the Great.

Il cantante Bruce Dickinson sul palco

Alla scoperta degli Iron Maiden: 50 anni di storia dell'heavy metal

Formatisi nel 1975 a Londra per iniziativa del bassista Steve Harris, gli Iron Maiden sono uno dei pilastri della storia della musica contemporanea grazie alle liriche articolate, ai brani lunghissimi e ricchi di virtuosismi e alle spettacolari trovate visive che arricchiscono i loro concerti all'insegna della spettacolarità.

All'apice della gloria, e mentre sono impegnati in un nuovo tour mondiale, la band si è concessa un film celebrativo che attirerà l'attenzione di appassionati, amanti del rock o semplici spettatori incuriositi da una storia che ha il sapore della leggenda. Parlando del documentario, gli Iron Maiden hanno rivelato che il film copre cinque decenni, raccontando "l'ascesa fulminea della band, dai pub dell'East End di Londra ai più grandi stadi del mondo" per _"rivivere uno dei viaggi più iconici della storia della musica"-.

Nell'ambito del tour mondiale per il 50° anniversario, Run For Your Lives World Tour 2026 gli Iron Maiden torneranno in Italia il 17 giugno 2026 per un'unica, storica data allo Stadio San Siro di Milano.