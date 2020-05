Irma Vep: Olivier Assayas adatterà il suo film in una serie tv

Irma Vep, il film del 1996, verrà adattato in una serie tv e a rivelarlo è stato proprio il regista Olivier Assayas durante un'intervista rilasciata a IndieWire.

Il nuovo progetto è attualmente nelle prime fasi di sviluppo, tuttavia il lavoro sull'adattamento per il piccolo schermo sembra sia già a buon punto.

La serie tv tratta da Irma Vep sarà prodotta da A24 e Olivier Assayas ha confermato che si occuperà della sceneggiatura di ogni episodio. Il regista ha sottolineato: "Sto lavorando a quel progetto e mi terrà impegnato per un po' dovendo occuparmi della scrittura".

Il lungometraggio era stato presentato nella sezione Un Certain Regard al Festival di Cannes e aveva come protagonista l'attrice Maggie Cheung nel ruolo di una versione alternativa di se stessa che veniva scelta da un regista francese (Jean-Pierre Léaud) come protagonista del suo remake del film muto Les Vampire di Louis Feuillade.

Nel cast c'erano anche Nathalie Richard, Bulle Ogier, Lou Castel, Arsinée Khanjian, e Antoine Basler.

A24 recentemente ha realizzato la serie Euphoria e collaborerà per la prima volta con Assayas in occasione di Irma Vep.