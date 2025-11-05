Irene Pivetti e Alberto Brambilla: chi è l'ex marito che l'ha spinta a fare TV?

Dalla politica alla TV, Irene Pivetti si è confidata a Belve anche sul grande amore della sua vita: Alberto Brambilla. Ma chi è e come sono i rapporti tra i due, oggi?

Ospite della seconda puntata di Belve andata in onda ieri, martedì 4 novembre, Irene Pivetti ha parlato con Francesca Fagnani anche della sua vita privata (oltre che delle vicende giudiziarie). Il grande amore per l'ex marito Alberto Brambilla, soprattutto, che l'ha spinta ad ammettere che il giorno più brutto della sua vita è stato proprio quando ha capito che la loro storia era giunta al capolinea.

Figura riservata e lontana dai riflettori, Brambilla è stato al fianco dell'ex presidente della Camera per tredici anni, dal matrimonio del 1997 alla separazione del 2010. Insieme hanno avuto due figli, Ludovica Maria e Federico. In quegli anni l'ex marito di Irene Pivetti ha ricoperto anche il ruolo di manager, accompagnandola nel delicato passaggio dalla politica alla televisione. Ma chi è Alberto Brambilla e perché la politica non riesce ancora a dimenticarlo?

Alberto Brambilla, Irene Pivetti a Belve svela: "Non ho più avuto amori dopo di lui"

Il primo incontro tra la politica Irene Pivetti - sorella dell'attrice Veronica Pivetti - e Alberto Brambilla risale alla seconda metà degli anni '90, durante un'iniziativa politica. Più giovane di dieci anni, Brambilla non proviene dal mondo dello spettacolo e ha scelto sempre la discrezione come stile, anche quando la moglie ha iniziato una nuova stagione professionale sul piccolo schermo abbandonando la politica.

È forse per questo che di lui circolano poche informazioni pubbliche: nessuna presenza social rilevante, interviste rarissime e un'idea di privacy rimasta intatta anche dopo la fine del matrimonio. Cosa rarissima oggi come ieri.

Irene Pivetti e Alberto Brambilla: matrimonio, figli e separazione

Le nozze arrivano nel 1997 e, negli anni successivi, nascono i due figli, Ludovica Maria (che nel 2017 si è sposata molto giovane) e Federico. La relazione si conclude nel 2010 senza troppo clamore mediatico, ma è la stessa Pivetti a confidare a Francesca Fagnani a Belve le parole che restituiscono la portata emotiva dell'addio.

La politica ha infatti definito quel momento, senza mezzi termini, "il giorno più doloroso della mia vita". Aggiungendo: "Ho sofferto molto per la fine del mio matrimonio, credo abbia sofferto anche lui. Non ho avuto altri amori, non li ho cercati".

Alberto Brambilla, invece, in una rara presa di posizione, disse all'epoca dei fatti: "Ci siamo lasciati e io non torno indietro", attribuendo la rottura anche alla "sindrome da protagonista" dell'ex moglie. Dopo il divorzio, lui non ha più curato gli interessi professionali di Pivetti e i rapporti sono rimasti civili principalmente per il bene dei figli.

Cosa fa oggi Alberto Brambilla e perché se ne parla ancora

Sul presente di Brambilla le informazioni restano frammentarie: non ricopre incarichi pubblici visibili e non cerca esposizione. Il suo nome torna d'attualità quando è la stessa Irene Pivetti a raccontare le pagine della sua vita privata o quando partecipa a interviste televisive, dove il percorso personale si intreccia con quello lavorativo.

La cifra dell'uomo resta la stessa di sempre, quindi: un profilo volutamente defilato, che contribuisce a rendere la sua biografia meno nota rispetto a quella, esposta, dell'ex moglie.