Irama parteciperà a Sanremo 2021: cantanti e discografici accettano la proposta di Amadeus

Irama è ancora in gara a Sanremo 2021: poco fa Amadeus ha incassato il sì di artisti e discografici alla proposta e questa sera andrà in onda il video della prova generale fatta nei giorni scorsi da Filippo Fanti.

Irama torna ad essere un concorrente di Sanremo 2021, il cantante era stato escluso dalla kermesse televisiva perchè ben due membri del suo staff sono risultati positivi al tampone molecolare. Il protocollo della Rai prevede che in questi casi il cantante debba ritirarsi. Ma Amadeus ha tirato fuori dal cilindro una proposta per discografici e cantanti in gara: "Chiederò a tutti gli altri 25 cantanti se sono d'accordo a tenere in gara Irama, mandando in onda il video della prova generale".

Poco fa si è saputo che la proposta del direttore artistico è stata accettata, creando così un precedente: se da qui a sabato un cantante, o un membro dello staff, sarà positivo al virus, non sarà costretto a ritirarsi. La preoccupazione di Amadeus era di perdere altri artisti lungo il cammino: "Ho pensato che purtroppo questo potrebbe accadere anche ad altri cantanti in gara. Un artista potrebbe vedersi costretto a saltare anche la finale", ha detto stamattina ai giornalisti spiegando la deroga al regolamento.

Irama staserà non salirà sul palco dell'Ariston, come prevedeva la scaletta della seconda serata del Festival di Sanremo, ma la sua canzone potrà essere ascoltata dal pubblico e votata e valutata dalla giuria demoscopica.