Io sono Farah, la spiegazione del finale: una tragica morte e una promessa d'amore eterno

L'ultima puntata di Io sono Farah, stasera su Canale 5, mostrerà la tragica fine di uno dei protagonisti e una promessa d'amore eterno: il finale della dizi turca spiegato

Anche per Io sono Farah è giunto il momento del gran finale. Stasera su Canale 5 in prima serata va infatti in onda l'ultima puntata della soap turca con Demet Özdemir ed Engin Akyürek, una tragica storia d'amore e salvezza che troverà finalmente il suo epilogo.

Cosa aspettarsi in base alle anticipazioni? Sicuramente molta tensione, tra piani segreti e sparatorie, ma anche tante lacrime, perchè non tutti i protagonisti riusciranno a sopravvivere a un triste destino.

Io sono Farah: il riassunto della settimana

Mehmet sorprende Bade chiedendole di sposarlo, ma lei, tormentata dal senso di colpa per le bugie e le verità che ha nascosto, non riesce ad accettare e rifiuta la proposta in lacrime. Nel frattempo Behnam organizza una cena con sua madre, lo zio e Merjan. Durante l'incontro tira fuori una pistola e impone le sue condizioni: Akbar dovrà finire in carcere, Rahşan sarà costretta a lasciare il Paese e tornare in Iran, mentre Merjan resterà con lui.

Il giorno successivo Tahir si confida con Salim e gli rivela di aver falsificato delle prove per far ricadere la colpa su Farah. Ora però vuole aiutarla a difendersi e chiede il sostegno di Salim, promettendo in cambio informazioni importanti su chi ha commissionato l'attacco contro Orhan. Poco dopo Tahir affronta Farah alla clinica veterinaria, ma durante il confronto continua a non rivelare completamente le sue vere intenzioni.

Intanto Ilyas viene colto da un grave malore. Nonostante l'intervento di Farah, l'uomo muore, portando con sé informazioni cruciali sul pericoloso carico che Behnam intende far esplodere.

Nel frattempo Orhan pretende che Tahir blocchi il tentativo di Behnam di impossessarsi della sua spedizione, dato che anche lui punta allo stesso carico. La polizia, però, è già a conoscenza dell'operazione e chiede a Tahir di fornire tutti i dettagli necessari per fermare Orhan.

Messo sotto pressione da entrambe le parti, Tahir decide di rivolgersi a Hizir e Bekir per impedire che il carico parta dall'Iran. Alla fine, insieme a Farah, riesce a fermare Behnam e a costringerlo a presentarsi davanti allo zio.

L'ultima puntata ad alta tensione della dizi con Demet Özdemir: le anticipazioni

La tensione aumenta mentre il cerchio si stringe sempre di più attorno a Orhan e alla persona che si nasconde dietro di lui. Tahir informa Salim che il vero mandante potrebbe trovarsi tra gli ex uomini di Orhan, tutti collegati a Iskender, il medico che ha fatto da intermediario con Behnam. L'indagine quindi si concentra su quella rete di contatti che, nel tempo, ha continuato a operare nell'ombra.

Nel frattempo Farah incontra Gönül e Bade con l'intenzione di distruggere il video che documenta l'omicidio di Ali Galip. Durante l'incontro, però, emerge un dettaglio sconvolgente: Tahir ha registrato una confessione in cui si assume la responsabilità del delitto per proteggere Farah.

Di fronte a questo sacrificio, Farah prende una decisione drastica. Rifiuta di cancellare il filmato e sceglie di affrontare tutte le conseguenze pur di salvare Tahir.

Il piano per smantellare l'organizzazione criminale

Tahir e Salim si incontrano con Hizir e Bekir per organizzare l'operazione che potrebbe mettere fine alla banda guidata da Orhan. Tra i sospettati figura anche un uomo estremamente potente e intoccabile, il cui nome non può nemmeno essere pronunciato. Proprio per questo il gruppo decide di concentrarsi su un obiettivo meno pericoloso, che potrebbe comunque portare fino al vero capo.

Per attirare l'organizzazione allo scoperto, Tahir decide di usare l'oro rubato a Behnam in Iran, facendo credere che Orhan stia tentando di recuperare un carico che non è mai arrivato a destinazione. Nel frattempo Farah contatta Iskender, avviando così la trappola destinata a far uscire allo scoperto il vero mandante.

Il piano per distruggere l'organizzazione criminale entra nella fase più delicata. Il pericolo che Tahir sta correndo preoccupa profondamente Mehmet, e proprio questa situazione contribuisce a riavvicinare finalmente i due fratelli.

Intanto Farah mette Orhan con le spalle al muro: lo ricatta usando Gönül per ottenere la prova che potrebbe incriminarla nell'omicidio di Ali Galip.

Il tragico finale spiegato: cosa succede a Tahir e Farah

Il momento dello scambio dell'oro segna l'inizio della missione più rischiosa. L'operazione però si complica quando la copertura salta improvvisamente e Tahir rimane gravemente ferito.

Quando arriva la triste notizia della sua morte sconvolge tutti. Durante il funerale molte persone piangono la sua scomparsa. Farah dal canto suo è ora inconsolabile ma a muoverla c'è una ferma certezza rispetto al passato: il legame che la lega a Tahir, nonostante il tragico epilogo della loro storia d'amore, non si spezzerà mai.

Una storia, quella tra Tahir e Farah, che è cresciuta poco alla volta. Nonostante non fosse nata da buoni presupposti: emigrata dall'Iran alla ricerca di una vita migliore per suo figlio malato, la donna era finita in un incubo a occhi aperti dopo aver assistito per caso a un omicidio.

Ed è proprio a questo punto che Tahir era comparso sul suo cammino: uomo fidatissimo di un boss senza scrupoli, era stato chiamato a decidere della vita o della morte di Farah. Un dettaglio però aveva catturato subito la sua attenzione: l'esistenza di Kerim, quel bambino bisognoso delle cure di una madre coraggiosa. Riportando alla memoria i dolorosi traumi di un'infanzia finita troppo in fretta (e forse mai veramente vissuta), Tahir aveva così deciso che nulla da quel momento gli avrebbe impedito di difendere Farah e suo figlio. Una promessa fatta a se stesso che pagherà con la vita.