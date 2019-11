Io e Lei: la nuova serie su sei icone femminili da stasera su Sky Arte!

Da stasera su Sky Arte alle 21:15 parte Io e Lei, una nuova serie in sei puntate dedicata a sei icone, raccontate da sei attrici, scopriamole insieme!

In Io e Lei, la nuova serie che parte stasera su Sky Arte, sei attrici si specchieranno in sei artiste, per cercare di conoscere l'umanità, la fragilità, anche oltre l'apparenza della vita pubblica e del successo: al centro del racconto la vita e le opere delle grandi artiste del secolo scorso - Alda Merini, Franca Rame, Janis Joplin, Tamara de Lempicka, Marlene Dietrich, Maria Callas.

Tra camerino e palco, trucchi, costumi, appunti e interviste, gli episodi seguono Lorenza Indovina, Matilde Gioli, Greta Scarano, Gabriella Pession, Elena Radonicich, e Valentina Lodovini nel loro percorso artistico ed umano per entrare nei panni, ma soprattutto nel cuore, di alcune tra le più grandi artiste del Novecento. A metà tra il documentario e la fiction, tra il backstage e la messa in scena, tra la ricerca e la realizzazione, Io e Lei è un viaggio nell'intimità di donne che hanno fatto dell'arte la loro vita e che grazie all'arte della recitazione sarà possibile far rivivere.

Ecco gli episodi di Io e Lei:

Alda Merini - Lorenza Indovina, 29 novembre

Franca Rame - Matilde Gioli, 29 novembre

Janis Joplin - Greta Scarano, 6 dicembre

Tamara De Lempicka - Gabriella Pession, 13 dicembre

Marlene Dietrich - Elena Radonicich, 20 dicembre

Maria Callas - Valentina Lodovini 27 dicembre

Diretta da Massimo Ferrari, Io e Lei è una produzione MaGa Production per Sky Arte (canale 120 e 400 di Sky), in onda dal 29 novembre alle 21.15 con due episodi e a seguire ogni venerdì, ed è disponibile On Demand.