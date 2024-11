Io canto Generation: ecco chi ha vinto l'edizione 2024

La finale della seconda edizione di Io Canto generation, condotta da Gerry Scotti, si è conclusa nel corso della serata di mercoledì 13 novembre su Canale 5 in prima serata. Dopo una lunga "battaglia" fatta di cover e duetti, il programma di Mediaset ha incoronato la sua vincitrice. Si tratta di Namite Selvaggi, che ha appena 14 anni. A lei la possibilità di perfezionare la sua tecnica presso la New York Film Academy nella sede di Firenze.

Chi è la giovane Namite Selvaggi

La vincitrice dell'edizione 2024 di Io Canto Generation ha 14 anni ed è nata in Tanzania ma vive in Italia, a Terracina. Namite Selvaggi ha trionfato dopo aver superato una dura competizione. Nella puntata è rimasta insieme ad altri dodici concorrenti in gara, ha dovuto sfidare tutti gli altri ragazzi. Da dodici, poi, i concorrenti sono diventati sei e da lì la scelta di eleggere solo un vincitore. La sfida è cominciata con i duetti, con i coach Fausto Leali, Anna Tatangelo, Mietta, Lola Ponce, Cristina Scuccia e Benedetta Caretta.

Gerry Scotti: "l'obbligo del politicamente corretto che ci sta investendo mi spaventa"

Ad arrivare sul podio di Io Canto generation, oltre a Namite Selvaggi, è stata anche Cristina Fiorita, che ha solo 14 anni, e infine Mariafrancesca Cennamo, che ha 10 anni. Sono state giudicate dalla giuria composta da Claudio Amendola, Fabio Rovazzi, Michelle Hunziker, Al Bano, Iva Zanicchi e Orietta Berti, ma sulla vittoria ha pesato anche il voto del pubblico presente in studio. Grazie a questa combinazione e al talento di Namite Selvaggi, la ragazza si è aggiudicata la vittoria della seconda edizione del programma grazie a Greatest love of all di Whitney Houston. Il premio R101, invece, è stato assegnato a Mariafrancesca Cennamo.

Oltre alla possibilità di studiare canto nella scuola della New Film Academy di Firenze, Namite ha vinto anche un viaggio a New York per visitare Broadway accompagnata dalla NYFA. Non è tutto. Grazie alla collaborazione di Io Canto generation con R101, la Selvaggi avrà anche la possibilità di registrare una cover.