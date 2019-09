Invisible Monsters: il libro di Chuck Palahniuk diventa una serie tv

Invisible Monsters, il romanzo scritto dall'autore di Fight Club Chuck Palahniuk, diventerà una serie tv prodotta da Fabrik Entertainment. Il compito di scrivere la sceneggiatura del progetto è stato affidato a Jennifer Yale, già nel team di Legion e Outlander.

Il libro di Chuck Palahniuk è stato pubblicato 20 anni fa e tra le pagine di Invisible Monsters c'è la storia di una modella, Shannon, che ha tutto: il fidanzato perfetto, una carriera in ascesa e un'amicizia sincera fino a quando un incidente la lascia sfigurata e incapace di parlare. La giovane passa dall'essere meravigliosa e al centro dell'attenzione al venir considerata un mostro invisibile.

Shannon conosce poi la splendida Brandy Alexander, una donna transgender a cui manca un ultimo intervento per completare la sua trasformazione, che le insegna come reinventarsi significhi cancellare il passato e dare vita a qualcosa di migliore. Insieme le due protagoniste superano i confini delle norme sociali e trovano un modo per essere libere.

Fabrik Entertainment, casa di produzione di Henrik Bastin e Melissa Aouate, ha già portato al successo Bosch e i due produttori hanno dichiarato: "Siamo deliziati all'idea di portare in vita un romanzo che ha emozionato i lettori e costruito un seguito devoto a livello globale nel corso degli ultimi due decenni".