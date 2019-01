Invincible: Mark Hamill e Zazie Beetz nel cast stellare di doppiatori

Invincible sarà la nuova serie animata tratta dal fumetto di Robert Kirkman e il cast di doppiatori coinvolto nel progetto prodotto da Amazon è davvero stellare: Mark Hamill, Steven Yeun, Seth Rogen, Sandra Oh, J.K. Simmons, Zazie Beetz, Gillan Jacobs, Andrew Rannels, Walton Goggins, Jason Mantzoukas, Mae Whitman, Chris Diamantopolous, Melise, Kevin Michael Richardson, Grey Griffin e Max Burkholder.

Gli episodi, inoltre, non saranno ideati per un pubblico di giovani spettatori, orientandosi maggiormente vero gli adulti con sequenze molto violente e linguaggio non censurato.

Il progetto, che dovrebbe debuttare in streaming nel 2020, sarà composto da episodi della durata di un'ora e il protagonista sarà Mark Grayson: un teenager normale che ha come padre il supereroe più potente sulla Terra. Dopo aver compiuto 17 anni il giovane inizia a sviluppare dei poteri.

Il fumetto, creato da Kirkman e Cory Walker, ha debuttato nel 2003 e si è concluso dopo la pubblicazione di 144 numeri.

