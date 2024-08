Intrigo a Malta è il film giallo in onda stasera su Rai 1: la trama, il cast, il trailer

Primo film di Hallmark Channel girato sull'isola, Intrigo a Malta è il giallo che terrà compagnia al pubblico stasera su Rai 1 in prima serata: ecco la trama, il cast e il trailer in lingua originale.

Se la prima serata del secondo canale Rai è occupata dalle Olimpiadi di Parigi, allora il giallo si sposta su Rai 1, dove stasera, sabato 10 agosto, alle 21:25, andrà in onda il film Intrigo a Malta. Prodotta dal canale statunitense specializzato in film per tutta la famiglia, Hallmark, la pellicola (il cui titolo originale è To Catch a Spy) ci porta nel bel mezzo di un mistero che la giornalista Chloe Day è decisa a risolvere.

La trama e il trailer originale di Intrigo a Malta

Chloe Day è una giornalista specializzata nel settore dei viaggi e lavora per la rivista Destination Traveler Magazine. Viene inviata insieme a tre colleghi a Malta per la riapertura di una struttura alberghiera di lusso, l'Hotel Optima, ristrutturato dalla famiglia del suo facoltoso amico Elias. Chloe non è mai stata a Malta, così ha in programma di scrivere non soltanto di tutti i servizi che l'Optima offre alla sua clientela, ma anche delle bellezze dell'isola e dei percorsi turistici più suggestivi in quell'angolo di Mediterraneo.

Purtroppo la prima notte sull'isola non va esattamente come la giornalista sperava: impossibilitata a riposare dai rumori provenienti da un'altra stanza, Chloe non soltanto si ritrova testimone di una lite violenta, ma vede anche qualcosa precipitare giù da una finestra. Ed è fermamente convinta che si tratti di una persona!

Spaventata, esce dalla sua camera in cerca d'aiuto e si imbatte in Aaron Maxwell, un cliente conosciuto nel pomeriggio che si rivela un agente dell'FBI. I due cercano con insistenza il luogo in cui il corpo dovrebbe essere precipitato, ma, quando finalmente riescono a raggiungere il punto preciso, scoprono che non c'è alcuna traccia della presunta vittima. Chloe non ha prove manifeste che confermino quanto ha visto ma è convinta di volere andare fino in fondo a questa storia. Comincia così a indagare personalmente sull'accaduto, ma non si accorge che qualcuno si è messo sulle sue tracce...

Ecco il trailer in lingua originale del film:

Intrigo a Malta, trasmesso per la prima volta negli Stati Uniti nell'estate 2021, è il primo film girato interamente sull'isola mediterranea da Hallmark Channel.

Il cast del film giallo

Diretto da Jeff Beesley e scritto da Rick Garman, Intrigo a Malta (qui la nostra recensione del film) vede come protagonista Nathalie Kelley, nei panni della giornalista Chloe Day. Colin Donnell è l'agente dell'FBI Aaron Maxwell, Patti Murin è Sara Webb, Davy Eduard King è Tom McBride, Jonathan Dunn è Patrick Scheaffer, Gianni Selvaggi è Luke Vasquez.

Il film è disponibile per la visione anche in streaming su RaiPlay.