Intervista col Vampiro 2: Ben Daniels interpreterà Santiago

Intervista col Vampiro ha trovato il suo Santiago: Ben Daniels entrerà infatti nel cast della stagione 2 della serie AMC, arrivata sul piccolo schermo lo scorso anno, e tratta dall'omonimo romanzo di Anne Rice.

Sarà dunque Ben Daniels, come riportato da ComicBook, ad interpretare Santiago nella seconda stagione di Intervista col Vampiro. Questa la prima anticipazioni in merito a quanto i fan vedranno nei nuovi episodi della serie creata da creata da Rolin Jones.

Come sicuramente ricorderanno i fan del romanzo, Santiago è l'attore protagonista tra le fila del Theatre des Vampires. Inoltre, tra le pagine scritte da Anne Rice, Santiago si mostra sempre più sospettoso di Louis e Claudia quando arrivano a Parigi alla ricerca di altri vampiri come loro. Le riprese della seconda stagione di Interview with the Vampire inizieranno ad aprile a Praga.

"Stiamo accelerando ora", ha dichiarato in precedenza a Variety il produttore esecutivo Mark Johnson, sottolineando: "Iniziamo le riprese ad aprile e la maggior parte si svolgeranno a Parigi".

La conclusione della prima stagione della serie ha lasciato i fan con una serie di domande a cui trovare una risposta. Lo showrunner della serie Rolin Jones ha recentemente parlato di ciò che i fan possono aspettarsi dal ritorno dello show sul piccolo schermo: "Posso dirti un paio di cose. La nostra sfida riguarda la seconda metà del libro in cui c'è meno trama rispetto alla prima metà e molti dialoghi interni".

"Ci sono scene molto lunghe con persone che discutono. La cosa davvero interessante è che, anche se non c'è una trama molto ricca, l'elemento emotivo è davvero enorme. E questi momenti emotivi all'interno della nostra trama potrebbero essere diversi da quelli del libro. E sono davvero entusiasta di tutto questo".

Molto ci sarà dunque da raccontare secondo quanto rivelato da Rolin Jones. "Stiamo andando in Europa e la seconda parte del romanzo coincide con il primo episodio della seconda stagione. Poi saremo a Parigi. Vedremo cos'è la vita della congrega e abbiamo più tempo del film o persino del libro. Infine, l'idea della memoria che abbiamo anticipato anche nella prima stagione e di ciò che è vero e di ciò che non lo è".

Cosa vi aspettate dunque dalla seconda stagione? E in che modo questa sarà diversa dal libro?