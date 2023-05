Inter-Milan: semifinale della UEFA Champions League in TV e streaming. Ecco dove vederla stasera 16 maggio

Stasera 16 maggio si gioca Inter-Milan, match di ritorno della semifinale della UEFA Champions League 2022/2023, ecco dove vederla in TV e in streaming

Inter-Milan è il match in programma stasera, 16 maggio, alle 21:00, valido come gara di ritorno per le semifinali UEFA Champions League 2022/2023. L'incontro di andata, disputato lo scorso 10 maggio, si è concluso con il risultato di 2-0 per gli uomini allenati da Simone Inzaghi. Il vincitore di questa sfida accederà alla finale, che si disputerà sabato 10 giugno all'Atatürk Olympic Stadium di Istanbul, in Turchia. Ecco come poter seguire la partita in TV o in streaming

Inter-Milan dove vederla in televisione

Inter-Milan sarà trasmessa in televisione, in chiaro, su Canale 5, come annunciato in questa clip caricata su Mediaset Infinify. Gli abbonati a Sky potranno seguire il match su Sky Sport Uno (251 del satellite), Sky Sport Football (203), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251).

Inter-Milan: dove vederla in streaming

Inter-Milan si potrà seguire in streaming gratuito su Mediaset Infinity e Sport Mediaset. Gli abbonati a Sky potranno seguire il match su Sky GO e NOW TV.

Telecronisti

Su Canale 5 l'incontro sarà commentato da Riccardo Trevisani e Massimo Paganin. Sky ha affidato la telecronaca ad Andrea Marinozzi eLuca Marchegiani.

Inter-Milan: probabili formazioni

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Dzeko. All. Inzaghi.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli.