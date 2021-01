Inter-Milan di Coppa Italia stasera su Rai1: dove vederla anche in streaming

Stasera a Milano si gioca Inter-Milan, prima partita dei quarti di finale di Coppa Italia: il match sarà trasmesso stasera su Rai1 ed ecco come fare per vederlo anche in streaming.

In onda stasera su Rai1, dalle 20:35, c'è Inter-Milan, prima partita dei quarti di finale di Coppa Italia.

Da oggi fino a giovedì 28 gennaio il torneo sceglie le quattro semifinaliste che a febbraio, tra il 2 e il 10, si giocheranno i due posti in finale (19 maggio) nel classico "andata e ritorno". Ancora per questo turno le partite saranno secche, ad eliminazione diretta.

Dove vederla in streaming

Sul portale multimediale RaiPlay sarà possibile vedere Inter-Milan anche in streaming.

Il derby di Milano sarà il fiore all'occhiello di questa fase della competizione, che mette di fronte le prime due della classifica di serie A: il derby d'andata di campionato lo vinse il Milan, 2-1, grazie a Ibrahimovic, che inflisse all'Inter di Conte la prima sconfitta stagionale.

'Ibra' sarà in campo anche stasera, probabilmente insieme a Mario Mandzukic, il suo nuovo partner d'attacco, appena tornato in Italia dopo aver lasciato, l'anno scorso, la Juventus.

Inter-Milan sarà raccontata da Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro, con Alessandro Antinelli e Marco Civoli nel "presentation studio" e Thomas Villa a bordocampo.