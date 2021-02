Inter-Juventus di Coppa Italia stasera su Rai1: dove vederla anche in streaming

Stasera allo stadio San Siro di Milano si gioca Inter-Juventus, prima semifinale di Coppa Italia: la partita sarà trasmessa su Rai1 ed ecco come fare per vederla anche in streaming.

In onda stasera su Rai1, alle 20:35 subito dopo il TG1, c'è Inter-Juventus, prima semifinale di Coppa Italia, che sarà trasmessa in diretta dallo stadio San Siro di Milano.

Sono rimaste in quattro a giocarsi il trofeo, e nel giro di una settimana la finale avrà volto (e maglie) delle due squadre che, a maggio, torneranno in campo, all'Olimpico di Roma.

Dove vederla in streaming

Sul portale multimediale RaiPlay sarà possibile vedere Inter-Juventus anche in streaming.

Inter e Juventus, che sono le prime ad affrontare le gare d'andata delle semifinali di Coppa Italia, si ritroveranno, ancora a San Siro, dieci giorni dopo il 2-0 nerazzurro in campionato firmato Vidal e Barella.

La telecronaca della partita sarà di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro, con Alessandro Antinelli e Marco Civoli nel presentation studio e Thomas Villa a bordocampo.