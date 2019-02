Inseparabili. Vite all'ombra del genio: la puntata su Alfred Hitchcock stasera su Sky Arte!

Inseparabili. Vite all'ombra del genio torna stasera su Sky Arte (canale 120, 400 di Sky) alle 21.15 con il sesto e imperdibile episodio della nuova produzione originale Sky Arte , scritta e condotta da Carlo Lucarelli: Ho sposato Alfred Hitchcock, dedicato ad Alma Reville, la donna che visse e lavorò con il geniale regista inglese dagli esordi alla fama, fino a scomparire dietro la sua figura.

Quando Alfred Hitchcock nel 1923 incontra sua moglie Alma Reville, durante la lavorazione di un film, lei ha molta più esperienza di lui. È una nota montatrice e lavora anche come sceneggiatrice. L'intesa tra loro è immediata e ne nasce subito un legame umano e artistico che porta al matrimonio e a decine di film insieme. All'inizio Alma viene accreditata nei lavori del marito. Con il crescere della notorietà di Hitchcock, tuttavia, il suo nome sparisce progressivamente, nonostante lei continui sempre a lavorare al suo fianco.

Quello che si dice è che Alma Reville abbia accettato le infatuazioni del marito per le bellissime attrici con cui lavorava, che lui non la tenesse in nessuna considerazione nella loro vita pubblica, la umiliava apertamente, però non poteva fare a meno di lei nel suo lavoro. Nonostante questo Alma è rimasta accanto al marito, continuando a consigliarlo e intervenendo nelle sue scelte artistiche, lo ha fatto in silenzio, è scomparsa, proprio come il suo nome nei titoli di coda dei film. Ma, qui come in altri casi, c'è da domandarsi se senza di lei questi capolavori non avrebbero avuto qualcosa in meno.

La serie, ideata e realizzata da Bottega Finzioni in esclusiva per Sky Arte, è dedicata alle personalità che nel corso della loro vita hanno ricoperto un ruolo fondamentale per le carriere di scrittori, attori o artisti, pur rimanendo molto spesso nell'ombra; ogni genio ha infatti accanto a sé qualcuno che lo sostiene e che, per un breve o lungo periodo, per ragioni sentimentali o lavorative, diventa la sua spalla, il suo braccio destro, il consigliere fedele e lo specchio con il quale confrontarsi.

Tra i protagonisti degli altri episodi il batterista e produttore discografico Butch Vig, l'uomo che fece grandi i Nirvana; Dino Valdi, la silenziosa controfigura di Totò; Mary Austin, unica compagna di Freddie Mercury; il maestro di recitazione di Marilyn Monroe, Lee Strasberg; Sòf'ja Andrèevna Bers, moglie di Tolstoj, e il manager dei Beatles Brian Epstein