Innocence, la nuova dizi turca da oggi su Canale 5: trama, cast, da quante puntate è composta

Innocence arriva su Canale 5 a partire da oggi, 12 luglio. La storia ruota attorno a una giovane ragazza coinvolta in una relazione proibita con un uomo molto più grande e già impegnato.

Mediaset punta ancora sulle dizi turche e lancia oggi, sabato 12 luglio, alle 14:30 su Canale 5, e in streaming su Mediaset Infinity, la nuova serie Innocence. Un appuntamento che terrà compagnia al pubblico italiano ogni sabato e domenica, con una versione adattata in 40 puntate da circa 45 minuti ciascuna. In Turchia, la serie ha riscosso un grande successo nel 2021 su Fox Turchia, con un'unica stagione di 13 episodi di oltre due ore. Preparatevi a un mix di passione, segreti e colpi di scena ambientati nella vibrante Istanbul.

La sinossi della dizi

Al centro della trama c'è Bahar, una madre separata con due figli, la cui vita viene stravolta quando scopre la relazione clandestina della sua diciannovenne figlia Ela. La giovane si è invaghita e innamorata di İlker Ilgaz, un affascinante uomo di 35 anni che è anche il capo di suo padre.

Le anticipazioni per la prima puntata di oggi, 12 luglio

Ela, studentessa universitaria, è completamente assorbita dalla sua storia con İlker. Lui, già ufficialmente fidanzato con l'influencer İrem, la inganna facendole credere che la relazione con la donna sia ormai un capitolo chiuso, attribuendo alla fidanzata problemi psicologici che le impediscono di accettare la rottura. Ela, ingenuamente, gli crede.

Innocence: Bahar Yüksel e Ela Yüksel

Nonostante la sua fiducia, Ela è spesso preda della gelosia e insiste affinché İlker renda pubblica la loro relazione, stanca di doversi incontrare di nascosto in ufficio, dove lavora come sua tirocinante. Le cose prendono una piega drammatica il giorno del suo diciannovesimo compleanno: Ela viene brutalmente scaraventata fuori dalla macchina di İlker. Questo evento traumatico segnerà l'inizio di una serie di sconvolgimenti.

Nel frattempo, Bahar, la madre di Ela, inizia a sospettare che la figlia stia frequentando qualcuno. La scoperta della targa dell'auto le fa capire che l'uomo misterioso è proprio İlker. Da qui, prenderà il via la sua determinata battaglia per proteggere la figlia.

Il Cast di Innocence

Deniz Çakır nel ruolo di Bahar Yüksel

nel ruolo di Bahar Yüksel İlayda Alişan nel ruolo di Ela Yüksel

nel ruolo di Ela Yüksel Serkay Tütüncü nel ruolo di İlker Ilgaz

nel ruolo di İlker Ilgaz Mehmet Aslantuğ nel ruolo di Harun Orhun

nel ruolo di Harun Orhun Deniz Işın nel ruolo di İrem Orhun

nel ruolo di İrem Orhun Hülya Avşar nel ruolo di Hale Ilgaz

nel ruolo di Hale Ilgaz Tolga Güleç nel ruolo di Timur Yüksel

nel ruolo di Timur Yüksel Asena Tuğal nel ruolo di Banu Kaya

nel ruolo di Banu Kaya Ertuğrul Postoğlu nel ruolo di İsmail Ilgaz

nel ruolo di İsmail Ilgaz Selen Uçer nel ruolo di Yelda Demirci

nel ruolo di Yelda Demirci Alayça Öztürk nel ruolo di Neva Hancı

nel ruolo di Neva Hancı Kimya Gökçe Aytaç nel ruolo di Asu Ilgaz

nel ruolo di Asu Ilgaz Asena Keskinci nel ruolo di Hande Hancı

nel ruolo di Hande Hancı Neslihan Arslan nel ruolo di Birce

nel ruolo di Birce Rüçhan Çalışkur nel ruolo di Gülizar Yüksel

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: il cast e i personaggi di Innocence