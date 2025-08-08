Innocence anticipazioni 9 agosto: Ela tenta il suicidio dopo la tempesta social

Sabato 9 agosto nuovo appuntamento con Innocence, titolo originale Masumiyet, la soap turca che ci terrà compagnia per 40 puntate su Canale 5 alle 17:50, e in streaming su Mediaset Infinity. La serie va in onda il sabato e la domenica. Anticipazioni della puntata di domani: dopo un'ondata di odio sui social e le accuse dell'avvocata di Ilker, Ela tenta il gesto estremo mentre la famiglia si spacca tra alleanze e conflitti.
Riassunto della puntata precedente della dizi con Deniz Çakır e İlayda Alişan
Ela è sempre più confusa e il suo passato resta avvolto da un'ombra di nebbia difficile da dissipare. Fatica a ricordare con chiarezza gli eventi che l'hanno portata a quella notte drammatica in cui è stata trovata in fin di vita. Il trauma ha lasciato ferite profonde nella sua memoria, rendendo ogni ricostruzione dolorosa e frammentaria.
Nel frattempo, il processo procede e la situazione si complica: anche chi la sosteneva comincia a nutrire dubbi, alimentati dalla spietata difesa dell'avvocata di Ilker, Beril, che utilizza ogni dettaglio per screditarla. Sui social monta un'ondata di odio e diffidenza, mentre Ela, sopraffatta dai vuoti di memoria, si chiede se la sua storia con Ilker sia stata reale o solo un'illusione.
Anticipazioni di Innocence, la bufera sui social: Ela sotto attacco
Dopo le prime udienze in tribunale, la ragazza si ritrova al centro di una vera e propria shitstorm sui social. Persino chi fino a poco tempo fa la sosteneva comincia a credere al racconto dell'avvocata di Ilker, Beril. Sconvolta dai post denigratori che legge online, Ela tenta di togliersi la vita usando un vetro rotto.
Fortunatamente è sua madre Bahar a intervenire in tempo, riuscendo a calmarla. La donna la rassicura, confermandole di credere alle sue parole, anche se Ela, reduce dal coma, è ormai piena di dubbi e incertezze sulla verità. Tornata a casa, Bahar affronta Hande, che viene difesa con forza da sua madre Neval, supportata da Timur e dall'intera famiglia.
Cast: personaggi e interpreti della soap
- Deniz Çakır nel ruolo di Bahar Yüksel
- İlayda Alişan nel ruolo di Ela Yüksel
- Serkay Tütüncü nel ruolo di İlker Ilgaz
- Mehmet Aslantuğ nel ruolo di Harun Orhun
- Deniz Işın nel ruolo di İrem Orhun
- Hülya Avşar nel ruolo di Hale Ilgaz
- Tolga Güleç nel ruolo di Timur Yüksel
- Asena Tuğal nel ruolo di Banu Kaya
- Ertuğrul Postoğlu nel ruolo di İsmail Ilgaz
- Selen Uçer nel ruolo di Yelda Demirci
- Alayça Öztürk nel ruolo di Neva Hancı
- Kimya Gökçe Aytaç nel ruolo di Asu Ilgaz
- Asena Keskinci nel ruolo di Hande Hancı
- Neslihan Arslan nel ruolo di Birce
- Rüçhan Çalışkur nel ruolo di Gülizar Yükse
Nella clip caricata su Mediaset Infinity: dopo aver letto i post su internet che la denigrano, Ela è sconvolta.