Innocence anticipazioni 9 agosto: Ela tenta il suicidio dopo la tempesta social

Innocence è la dizi turca che Canale 5 manda in onda nei weekend. Nella puntata di domani: dopo le prime udienze, Ela è travolta da critiche e dubbi. Sconvolta, tenta di farsi del male

Sabato 9 agosto nuovo appuntamento con Innocence, titolo originale Masumiyet, la soap turca che ci terrà compagnia per 40 puntate su Canale 5 alle 17:50, e in streaming su Mediaset Infinity. La serie va in onda il sabato e la domenica. Anticipazioni della puntata di domani: dopo un'ondata di odio sui social e le accuse dell'avvocata di Ilker, Ela tenta il gesto estremo mentre la famiglia si spacca tra alleanze e conflitti.

Riassunto della puntata precedente della dizi con Deniz Çakır e İlayda Alişan

Ela è sempre più confusa e il suo passato resta avvolto da un'ombra di nebbia difficile da dissipare. Fatica a ricordare con chiarezza gli eventi che l'hanno portata a quella notte drammatica in cui è stata trovata in fin di vita. Il trauma ha lasciato ferite profonde nella sua memoria, rendendo ogni ricostruzione dolorosa e frammentaria.

Nel frattempo, il processo procede e la situazione si complica: anche chi la sosteneva comincia a nutrire dubbi, alimentati dalla spietata difesa dell'avvocata di Ilker, Beril, che utilizza ogni dettaglio per screditarla. Sui social monta un'ondata di odio e diffidenza, mentre Ela, sopraffatta dai vuoti di memoria, si chiede se la sua storia con Ilker sia stata reale o solo un'illusione.

Anticipazioni di Innocence, la bufera sui social: Ela sotto attacco

Dopo le prime udienze in tribunale, la ragazza si ritrova al centro di una vera e propria shitstorm sui social. Persino chi fino a poco tempo fa la sosteneva comincia a credere al racconto dell'avvocata di Ilker, Beril. Sconvolta dai post denigratori che legge online, Ela tenta di togliersi la vita usando un vetro rotto.

Fortunatamente è sua madre Bahar a intervenire in tempo, riuscendo a calmarla. La donna la rassicura, confermandole di credere alle sue parole, anche se Ela, reduce dal coma, è ormai piena di dubbi e incertezze sulla verità. Tornata a casa, Bahar affronta Hande, che viene difesa con forza da sua madre Neval, supportata da Timur e dall'intera famiglia.

Cast: personaggi e interpreti della soap

Deniz Çakır nel ruolo di Bahar Yüksel

nel ruolo di Bahar Yüksel İlayda Alişan nel ruolo di Ela Yüksel

nel ruolo di Ela Yüksel Serkay Tütüncü nel ruolo di İlker Ilgaz

nel ruolo di İlker Ilgaz Mehmet Aslantuğ nel ruolo di Harun Orhun

nel ruolo di Harun Orhun Deniz Işın nel ruolo di İrem Orhun

nel ruolo di İrem Orhun Hülya Avşar nel ruolo di Hale Ilgaz

nel ruolo di Hale Ilgaz Tolga Güleç nel ruolo di Timur Yüksel

nel ruolo di Timur Yüksel Asena Tuğal nel ruolo di Banu Kaya

nel ruolo di Banu Kaya Ertuğrul Postoğlu nel ruolo di İsmail Ilgaz

nel ruolo di İsmail Ilgaz Selen Uçer nel ruolo di Yelda Demirci

nel ruolo di Yelda Demirci Alayça Öztürk nel ruolo di Neva Hancı

nel ruolo di Neva Hancı Kimya Gökçe Aytaç nel ruolo di Asu Ilgaz

nel ruolo di Asu Ilgaz Asena Keskinci nel ruolo di Hande Hancı

nel ruolo di Hande Hancı Neslihan Arslan nel ruolo di Birce

nel ruolo di Birce Rüçhan Çalışkur nel ruolo di Gülizar Yükse

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: dopo aver letto i post su internet che la denigrano, Ela è sconvolta.