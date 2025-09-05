Innocence, anticipazioni 6 settembre: Ela accusa Ilker e sconvolge la famiglia Ilkaz

Innocence è la dizi turca che Canale 5 manda in onda nei weekend, nella puntata di domani: Irem prende una decisione drastica mentre Hale e Banu cercano di contenere la situazione.

Innocence 6 settembre torna l'appuntamento con Innocence (titolo originale Masumiyet), la soap turca che ci accompagnerà per 40 puntate su Canale 5 alle 18:00 e in streaming su Mediaset Infinity. La serie va in onda il sabato e la domenica. Ecco le anticipazioni della puntata di domani: Irem lascia Ilker dopo la confessione di Ela.

Riassunto della puntata precedente della dizi con Deniz Çakır e İlayda Alişan

Dopo la deposizione di Ela, Ilker rilascia una dichiarazione confermando la versione della giovane. Racconta di non ricordare di averla colpita con la sedia: dopo una breve colluttazione sarebbe uscito di casa e svenuto sulla spiaggia. Al suo risveglio, tornando nell'abitazione, l'aveva trovata completamente a soqquadro e ricoperta di sangue. Bahar è furiosa con Ela, convinta che la testimonianza abbia fornito a Ilker un appiglio per difendersi.

Anche in casa Ilgaz non tutti sono soddisfatti: Ismail sostiene che nessuno potrebbe mai credere alle parole del figlio. Intanto Ilker teme che Ela possa ricordare la gravidanza, preoccupazione che cancellerebbe ogni possibilità di salvezza. Le sue paure si avverano: dopo una seduta con la psichiatra, Ela percepisce un vuoto dentro di sé, capisce di essere rimasta incinta e decide di recarsi a casa Ilgaz.

İlayda Alişan nel ruolo di Ela Yüksel

Anticipazioni di Innocence: Hale e Banu hanno un piano per evitare lo scandalo

Ela si presenta all'improvviso a casa della famiglia Ilkaz, accusando Ilker di averla aggredita con una sedia nonostante la sua gravidanza, provocandole così l'aborto. Sotto pressione, Ilker confessa di essere responsabile dell'aggressione e di essere il padre del bambino mai nato. Sconvolta dalla rivelazione, Irem decide di lasciare il marito.

Nel frattempo, Hale cospira con Banu per evitare che la situazione degeneri. Banu si reca da Bahar e Timur, spiegando loro i rischi a cui andrebbero incontro se rivelassero la gravidanza di Ela: senza prove documentali e con Timur che aveva accettato denaro dall'uomo accusato, la corte e l'opinione pubblica si schiererebbero contro la famiglia Yuksel. Spaventata da queste conseguenze, Ela sceglie così di mantenere segreta la gravidanza.

Cast: personaggi e interpreti della soap

Deniz Çakır nel ruolo di Bahar Yüksel

