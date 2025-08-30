Innocence anticipazioni 31 agosto su Canale 5: Ela ricorda la sua gravidanza, per Ilker è finita?

Innocence è la dizi turca che Canale 5 manda in onda nei weekend, nella puntata di domani: dopo aver ricordato di essere stata incinta, Ela decide di recarsi a casa Ilgaz per affrontare la situazione.

Domenica 31 agosto torna l'appuntamento con Innocence (titolo originale Masumiyet), la soap turca che ci accompagnerà per 40 puntate su Canale 5 alle 18:00 e in streaming su Mediaset Infinity. La serie va in onda il sabato e la domenica. Ecco le anticipazioni della puntata di domani: la paura di Ilker cresce mentre Ela sembra ricordare qualcosa di fondamentale: la gravidanza.

Riassunto della puntata precedente della dizi con Deniz Çakır e İlayda Alişan

All'alba di una nuova udienza del processo, Ilker sembra sparito, suscitando preoccupazione tra i familiari di Ela, che nel frattempo comunica al suo avvocato e ai genitori di aver finalmente ricordato gli eventi della notte in cui è stata aggredita. Tutti sperano che la sua testimonianza possa chiarire la verità, ma l'assenza ingiustificata di Ilker fa temere che sia fuggito.

In realtà, stava per imbarcarsi su un aereo, ma decide all'ultimo momento di presentarsi in aula. Durante la sua deposizione, Ela sorprende tutti: conferma che Ilker l'ha colpita con una sedia, ma precisa che il secondo aggressore, senza tatuaggi sul braccio, l'ha attaccata quando Ilker era già andato via.

Ilker ed Ela

Anticipazioni di Innocence: Bahar esplode di rabbia dopo la testimonianza di sua figlia

Ilker dopo la deposizione di Ela, rilascia una dichiarazione in cui conferma la versione della giovane. Racconta di non ricordare di averla colpita con la sedia: dopo una breve colluttazione, sarebbe uscito di casa e svenuto sulla spiaggia. Al suo risveglio, tornando nell'abitazione, l'aveva trovata completamente a soqquadro e ricoperta di sangue.

Bahar è furiosa con Ela, convinta che la sua testimonianza abbia fornito a Ilker un appiglio per difendersi. Anche in casa Ilgaz, però, non tutti sono soddisfatti: Ismail sostiene che nessuno potrebbe mai credere alle parole del figlio. Ilker, intanto, è tormentato da un'altra preoccupazione: teme che Ela possa ricordare la gravidanza.

Questo, a suo parere, cancellerebbe ogni possibilità di salvezza. Le sue paure si avverano, infatti, dopo una seduta con la psichiatra, Ela percepisce un vuoto dentro di sé, ha la sensazione che manchi qualcosa. È così che finalmente ricorda di essere rimasta incinta e decide di recarsi a casa Ilgaz.

Cast: personaggi e interpreti della soap

Deniz Çakır nel ruolo di Bahar Yüksel

nel ruolo di Bahar Yüksel İlayda Alişan nel ruolo di Ela Yüksel

nel ruolo di Ela Yüksel Serkay Tütüncü nel ruolo di İlker Ilgaz

nel ruolo di İlker Ilgaz Mehmet Aslantuğ nel ruolo di Harun Orhun

nel ruolo di Harun Orhun Deniz Işın nel ruolo di İrem Orhun

nel ruolo di İrem Orhun Hülya Avşar nel ruolo di Hale Ilgaz

nel ruolo di Hale Ilgaz Tolga Güleç nel ruolo di Timur Yüksel

nel ruolo di Timur Yüksel Asena Tuğal nel ruolo di Banu Kaya

nel ruolo di Banu Kaya Ertuğrul Postoğlu nel ruolo di İsmail Ilgaz

nel ruolo di İsmail Ilgaz Selen Uçer nel ruolo di Yelda Demirci

nel ruolo di Yelda Demirci Alayça Öztürk nel ruolo di Neva Hancı

nel ruolo di Neva Hancı Kimya Gökçe Aytaç nel ruolo di Asu Ilgaz

nel ruolo di Asu Ilgaz Asena Keskinci nel ruolo di Hande Hancı

nel ruolo di Hande Hancı Neslihan Arslan nel ruolo di Birce

nel ruolo di Birce Rüçhan Çalışkur nel ruolo di Gülizar Yükse

Nel video caricato su Mediaset Infinity: episodio 14 di Innocence