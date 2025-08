Innocence anticipazioni 3 agosto: Ela perde fiducia, il web la condanna senza appello

Innocence è la dizi turca che Canale 5 manda in onda nei weekend. Nella puntata di domani: Ela è confusa e Beril insinua il dubbio in tribunale mentre sui social si scatena una tempesta di accuse che la travolge.

Domenica 3 agosto nuovo appuntamento con Innocence, titolo originale Masumiyet, la soap turca che ci terrà compagnia per 40 puntate su Canale 5 alle 17:55, e in streaming su Mediaset Infinity. La serie va in onda il sabato e la domenica. Anticipazioni della puntata di domani: Il trauma vissuto da Ela rende difficile distinguere la realtà dai ricordi. Beril la mette alle strette in aula e l'opinione pubblica cambia radicalmente verso di lei.

Riassunto della puntata precedente della dizi con Deniz Çakır e İlayda Alişan

Nel corso del drammatico processo che vede Ilker Ilgaz accusato di aver picchiato brutalmente Ela fino a ridurla in fin di vita, l'aula del tribunale si trasforma in un campo di battaglia. Dopo il risveglio dal coma, Ela e la sua famiglia cercano giustizia, ma la difesa di Ilker tenta il colpo di scena: l'avvocato sostiene che la ragazza sia affetta da disturbi psicotici e abbia inscenato tutto per attirare l'attenzione dell'imputato.

La tesi provoca lo sdegno di Bahar, madre di Ela, che mostra in aula le foto delle ferite della figlia, ma viene allontanata dal giudice. Alla fine, arriva la decisione che lascia tutti senza parole: Ilker ottiene la libertà provvisoria, scatenando rabbia e sconforto nella famiglia di Ela, ora più che mai determinata a proteggerla e a ottenere giustizia.

Innocence: Serkay Tütüncü nel ruolo di İlker Ilgaz

Anticipazioni di Innocence, Beril affonda il colpo: una collana che cambia tutto

Ela è sempre più smarrita, e una parte del suo passato resta avvolta in una fitta nebbia che sembra impossibile da dissipare.. La giovane fatica a ricordare con chiarezza gli eventi che l'hanno condotta a quella notte terribile, in cui è stata ritrovata in fin di vita. Il trauma ha lasciato profonde cicatrici nella sua memoria: ogni tentativo di ricostruire quanto accaduto è doloroso e frammentario, tra ricordi sfuocati e sensazioni contraddittorie.

Nel frattempo, il processo prosegue e la situazione per Ela e sua madre si fa sempre più complicata. Alcuni comportamenti della ragazza iniziano a sollevare dubbi e sospetti anche tra chi, fino a poco prima, la sosteneva. In aula, l'avvocata di Ilker, Beril, porta avanti una difesa spietata: riesce a dimostrare che Ela aveva acquistato da sola una collana, fingendo poi che fosse un regalo del suo ex. Questo dettaglio, apparentemente banale, diventa un'arma potentissima per screditarla.

Sui social si scatena un'ondata di odio e diffidenza: i commenti negativi si moltiplicano, le prese di posizione diventano feroci, e molti iniziano a mettere in discussione la versione di Ela. L'ipotesi che la sua relazione con Ilker possa essere stata una fantasia prende piede, e persino Ela, sopraffatta dai dubbi e dai buchi nella memoria, comincia a chiedersi se le cose siano davvero andate come ha sempre creduto.

Innocence: Bahar Yüksel e Ela Yüksel

Cast: personaggi e interpreti

Deniz Çakır nel ruolo di Bahar Yüksel

İlayda Alişan nel ruolo di Ela Yüksel

Serkay Tütüncü nel ruolo di İlker Ilgaz

Mehmet Aslantuğ nel ruolo di Harun Orhun

Deniz Işın nel ruolo di İrem Orhun

Hülya Avşar nel ruolo di Hale Ilgaz

Tolga Güleç nel ruolo di Timur Yüksel

Asena Tuğal nel ruolo di Banu Kaya

Ertuğrul Postoğlu nel ruolo di İsmail Ilgaz

Selen Uçer nel ruolo di Yelda Demirci

Alayça Öztürk nel ruolo di Neva Hancı

Kimya Gökçe Aytaç nel ruolo di Asu Ilgaz

Asena Keskinci nel ruolo di Hande Hancı

Neslihan Arslan nel ruolo di Birce

Rüçhan Çalışkur nel ruolo di Gülizar Yüksel

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: l'avvocato di Ilker lo informa che Ela ha riaperto gli occhi