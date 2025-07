Innocence anticipazioni 26 luglio: Ela esce dal coma, Irem sposa Ilker in carcere e scoppia il caos

Innocence è la dizi turca che Canale 5 manda in onda nei weekend. In questa puntata: Irem decide di legarsi a Ilker con un matrimonio dietro le sbarre ma Harun, furioso, tenta di annullare tutto.

Sabato 26 luglio nuovo appuntamento con Innocence, titolo originale Masumiyet, la soap turca che ci terrà compagnia per 40 puntate su Canale 5 alle 17:55, e in streaming su Mediaset Infinity. La serie va in onda il sabato e la domenica ed è incentrata su Bahar, una madre separata con due figli, la cui vita viene sconvolta quando scopre la relazione clandestina della figlia diciannovenne Ela con İlker Ilgaz, un uomo di 35 anni, nonché capo del padre della ragazza. Ecco cosa succederà nella puntata di oggi.

Riassunto dell'episodio precedente

Bahar scopre con immenso dolore che sua figlia Ela era incinta e ha perso il bambino a causa del pestaggio subito da Ilker Ilgaz, padre del nascituro. La sofferenza si trasforma presto in rabbia quando Bahar scopre che suo marito Timur sapeva della relazione tra Ela e Ilker, ma ha scelto di tacere.

Come se non bastasse, su pressione di Banu, Timur cerca di convincere Bahar a ritirare la denuncia, sostenendo che senza test di paternità non ci siano prove contro Ilker. Determinata a difendere sua figlia,Bahar rifiuta. Interviene allora Hale Ilgaz, offrendo dieci milioni di dollari e un trasferimento negli Stati Uniti in cambio del silenzio. Ma Bahar rifiuta e rende tutto pubblico. Ilker, in carcere, subisce un tentativo di linciaggio e viene trasferito d'urgenza in ospedale.

Innocence: Serkay Tütüncü nel ruolo di İlker Ilgaz

Anticipazioni di Innocence: Ela si risveglia, cresce l'attesa per le sue parole

Nel tentativo di riabilitare l'immagine del figlio Ilker, Hale persuade Irem a sposarlo mentre lui è ancora in carcere. Nonostante Harun faccia di tutto per tenere sua figlia lontana da una situazione così compromettente, le nozze vengono celebrate. Quando Harun scopre quanto accaduto, reagisce con rabbia e inizia a cercare appigli legali per annullare il matrimonio.

Ma Irem difende con determinazione la propria scelta e annuncia di voler andare a vivere temporaneamente con i genitori di Ilker. Il matrimonio tra Ilker e Irem finisce sotto i riflettori, trasformandosi in un caso mediatico che regala a Hale l'attenzione e la riabilitazione pubblica tanto desiderate. Intanto Bahar è profondamente scossa.

La donna si sente in colpa per non essere riuscita a proteggere sua figlia e deve affrontare le accuse della suocera Gulizar, che la ritiene responsabile della rovina di Ilker e Irem. Nel frattempo, Ela si risveglia e può finalmente lasciare il reparto di terapia intensiva. L'attesa per le sue prime parole è carica di tensione e speranza.

Innocence: Mehmet Aslantuğ nel ruolo di Harun Orhun

Cast: personaggi e interpreti

Deniz Çakır nel ruolo di Bahar Yüksel

nel ruolo di Bahar Yüksel İlayda Alişan nel ruolo di Ela Yüksel

nel ruolo di Ela Yüksel Serkay Tütüncü nel ruolo di İlker Ilgaz

nel ruolo di İlker Ilgaz Mehmet Aslantuğ nel ruolo di Harun Orhun

nel ruolo di Harun Orhun Deniz Işın nel ruolo di İrem Orhun

nel ruolo di İrem Orhun Hülya Avşar nel ruolo di Hale Ilgaz

nel ruolo di Hale Ilgaz Tolga Güleç nel ruolo di Timur Yüksel

nel ruolo di Timur Yüksel Asena Tuğal nel ruolo di Banu Kaya

nel ruolo di Banu Kaya Ertuğrul Postoğlu nel ruolo di İsmail Ilgaz

nel ruolo di İsmail Ilgaz Selen Uçer nel ruolo di Yelda Demirci

nel ruolo di Yelda Demirci Alayça Öztürk nel ruolo di Neva Hancı

nel ruolo di Neva Hancı Kimya Gökçe Aytaç nel ruolo di Asu Ilgaz

nel ruolo di Asu Ilgaz Asena Keskinci nel ruolo di Hande Hancı

nel ruolo di Hande Hancı Neslihan Arslan nel ruolo di Birce

nel ruolo di Birce Rüçhan Çalışkur nel ruolo di Gülizar Yüksel

