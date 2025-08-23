Innocence anticipazioni 24 agosto: Irem inscena un suicidio e sconvolge tutti

Innocence è la dizi turca che Canale 5 manda in onda nei weekend, nella puntata di domani: Ela scompare e la famiglia teme sia con Ilker

Domenica 24 agosto nuovo appuntamento con Innocence, titolo originale Masumiyet, la soap turca che ci terrà compagnia per 40 puntate su Canale 5 alle 18:00, e in streaming su Mediaset Infinity. La serie va in onda il sabato e la domenica. Anticipazioni della puntata di domani: Il falso suicidio di Irem diventa un'arma nelle mani di Hale-

Riassunto della puntata precedente della dizi con Deniz Çakır e İlayda Alişan

In un flashback, Irem si reca a casa di Ela per chiederle perdono dopo averle strappato l'orecchino, provocandole la lacerazione del lobo sinistro. Tuttavia, la tensione cresce quando Ela, con un tono ambiguo, chiama Ilker fingendo di essere sola in casa e lo invita a raggiungerla. Sconvolta da quella mossa, Irem afferra un vaso con l'intenzione di colpirla, ma nel trambusto finisce per colpire Bahar.

Anticipazioni di Innocence: Hale progetta una fuga alle Cayman per salvare suo figlio

Ela si è allontanata da casa e la sua famiglia sospetta che possa essersi vista con Ilker. Intanto, Irem diffonde un video drammatico sui social, diventato virale in poche ore, in cui annuncia di voler mettere fine alla sua vita, distrutta dal tradimento di Ilker con Ela. La notizia scuote tutti, ma in realtà il suicidio non è reale: la ragazza viene portata in ospedale e lì emerge la verità.

Innocence: Deniz Işın nel ruolo di İrem Orhun

Hale decide di sfruttare la grande risonanza mediatica del gesto e convince la nuora a diffondere un secondo video. Questa volta Irem deve mostrarsi pentita e chiedere scusa, dichiarando anche che, nel giorno del suo tentato suicidio, Ela e Ilker non si sono incontrati. Ma la realtà è ben diversa: i due si sono recati proprio nella casa in cui è avvenuto il pestaggio. È lì che Ela, sconvolta, ha ricordato tutto.

Ilker, terrorizzato dal rischio che la verità possa venire a galla, confessa ogni cosa a sua madre. Hale, preoccupata per l'incolumità del figlio, arriva a pianificare una fuga alle isole Cayman, convinta che sia l'unico modo per metterlo in salvo.

Cast: personaggi e interpreti della soap

Deniz Çakır nel ruolo di Bahar Yüksel

nel ruolo di Bahar Yüksel İlayda Alişan nel ruolo di Ela Yüksel

nel ruolo di Ela Yüksel Serkay Tütüncü nel ruolo di İlker Ilgaz

nel ruolo di İlker Ilgaz Mehmet Aslantuğ nel ruolo di Harun Orhun

nel ruolo di Harun Orhun Deniz Işın nel ruolo di İrem Orhun

nel ruolo di İrem Orhun Hülya Avşar nel ruolo di Hale Ilgaz

nel ruolo di Hale Ilgaz Tolga Güleç nel ruolo di Timur Yüksel

nel ruolo di Timur Yüksel Asena Tuğal nel ruolo di Banu Kaya

nel ruolo di Banu Kaya Ertuğrul Postoğlu nel ruolo di İsmail Ilgaz

nel ruolo di İsmail Ilgaz Selen Uçer nel ruolo di Yelda Demirci

nel ruolo di Yelda Demirci Alayça Öztürk nel ruolo di Neva Hancı

nel ruolo di Neva Hancı Kimya Gökçe Aytaç nel ruolo di Asu Ilgaz

nel ruolo di Asu Ilgaz Asena Keskinci nel ruolo di Hande Hancı

nel ruolo di Hande Hancı Neslihan Arslan nel ruolo di Birce

nel ruolo di Birce Rüçhan Çalışkur nel ruolo di Gülizar Yükse

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Irem è a casa di Ela per scusarsi per averle strappato l'orecchino ma la situazione si fa sempre più tesa.