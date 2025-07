Innocence anticipazioni 20 luglio: Timur vuole ritirare la denuncia contro Ilker, ma Bahar lo ferma

Domenica 20 luglio nuovo appuntamento con Innocence, titolo originale Masumiyet, la soap turca che ci terrà compagnia per 40 puntate su Canale 5 alle 14:30, e in streaming su Mediaset Infinity. La serie va in onda il sabato e la domenica ed è incentrata su Bahar, una madre separata con due figli, la cui vita viene sconvolta quando scopre la relazione clandestina della figlia diciannovenne Ela con İlker Ilgaz, un uomo di 35 anni, nonché capo del padre della ragazza. Ecco cosa succederà nella puntata di domani.

Riassunto dell'episodio precedente

Ela è sconvolta dopo aver scoperto il tradimento di Timur ai danni di Bahar. Per proteggere la madre, finge di aver chiuso con Ilker, ma nasconde un segreto sconvolgente: è incinta di lui, il boss del padre. Decisa a costruire una nuova vita, confessa la gravidanza a Ilker e gli chiede di lasciare Irem, la fidanzata influencer. Sogna di crescere insieme la loro bambina.

Ma il giorno del suo compleanno, la realtà la travolge: scopre che Ilker e Irem si sposeranno il giorno dopo. Furiosa, Ela lascia la festa e si presenta da Ilker, dove scoppia un litigio violento. Lui, ubriaco, perde il controllo e la aggredisce brutalmente. Ela viene ritrovata in fin di vita, ma sopravvive. Bahar, devastata, denuncia Ilker, che viene arrestato poco prima delle nozze.

Innocence: Serkay Tütüncü nel ruolo di İlker Ilgaz

Anticipazioni di Innocence: Ela vive una dolorosa perdita, Ilker aggredito in carcere

Bahar scopre con dolore che sua figlia era incinta e che ha perso il bambino a causa del violento pestaggio subito da Ilker Ilgaz, padre del nascituro. La tristezza lascia presto spazio alla rabbia quando Bahar viene a sapere che suo marito Timur era a conoscenza da tempo della relazione tra Ela e il suo capo, ma ha scelto di non intervenire, mantenendo il silenzio su tutta la vicenda.

Come se non bastasse, Timur - spinto da Banu - cerca di convincere Bahar a ritirare la denuncia, sostenendo che, in assenza di un test di paternità, non esistono prove sufficienti per dimostrare la colpevolezza di Ilker. Ma Bahar, determinata a proteggere a tutti i costi sua figlia, si oppone con fermezza.

A quel punto, interviene Hale Ilgaz, che tenta di mettere fine alla vicenda con un'offerta: dieci milioni di dollari in cambio del silenzio, oltre alla possibilità per la famiglia di Bahar di trasferirsi negli Stati Uniti. Tuttavia, la donna rifiuta categoricamente la proposta e decide di rendere pubblica la vicenda, provocando un nuovo scandalo attorno a Ilker. Quest'ultimo, nel frattempo, si trova in carcere in attesa di giudizio, ma dopo aver subito un tentativo di linciaggio da parte degli altri detenuti, viene trasferito d'urgenza in ospedale.

Deniz Çakır nel ruolo di Bahar Yüksel

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: i momenti più emozionanti dei primi due episodi della serie tv