Innocence anticipazioni 19 luglio: Ela incinta di Ilker, ma lui vuole sposare Irem

Innocence è la dizi turca che Canale 5 manda in onda nei weekend. Nella puntata di domani Ela nasconde a Bahar la sua gravidanza e tenta di convincere Ilker a lasciare Irem.

Sabato 19 luglio nuovo appuntamento con Innocence, titolo originale Masumiyet, la soap turca che ci terrà compagnia per 40 puntate su Canale 5 alle 14:30, e in streaming su Mediaset Infinity. La serie va in onda il sabato e la domenica ed è incentrata su Bahar, una madre separata con due figli, la cui vita viene sconvolta quando scopre la relazione clandestina della figlia diciannovenne Ela con İlker Ilgaz, un uomo di 35 anni, nonché capo del padre della ragazza. Ecco cosa succederà nella puntata di domani.

Riassunto dell'episodio precedente

Bahar è sconvolta quando scopre che sua figlia Ela ha una relazione con Ilker Ilgaz. Tra madre e figlia nasce un duro scontro, ma Timur convince Bahar a mantenere il segreto con il marito. Ela esce di casa con la scusa di dormire dall'amica Burcak, ma viene accompagnata da Umut in una delle case di Ilker.

Lì, dopo un acceso litigio, Ela e Ilker hanno il loro primo rapporto completo. Tuttavia, le illusioni romantiche della ragazza si infrangono quando Ilker le dice che non passeranno la notte insieme. Tornata a casa, Ela viene sorpresa da Bahar. Un salto temporale ci porta alla notte del compleanno di Ela: tutti si chiedono dove sia. Bahar chiama Ilker, che risponde confuso e ricoperto di sangue, affermando di non sapere nulla.

Innocence: Deniz Işın nel ruolo di İrem Orhun

Anticipazioni di Innocence: Ilker viene arrestato sull'altare

Ela è sconvolta dopo aver scoperto il tradimento di Timur ai danni di Bahar. Per non infliggere ulteriore dolore alla madre, finge di aver chiuso per sempre con Ilker, ma nasconde una verità ben più grande: è incinta del boss di suo padre. Decisa a costruire un futuro, Ela rivela a Ilker la gravidanza e lo implora di lasciare Irem, la sua fidanzata influencer amatissima sui social. Convinta che tra loro sia tutto finito, gli chiede di crescere insieme la loro bambina.

Ma il giorno del suo compleanno, il castello di sogni che Ela si era costruita crolla: scopre che Ilker e Irem si sposeranno il giorno seguente. Accecata dalla rabbia, abbandona la festa e corre a casa dell'amante. Tra i due esplode un violento confronto e, complice l'alcol, Ilker perde il controllo e la aggredisce brutalmente. Ela viene ritrovata in fin di vita, ma riesce a sopravvivere grazie all'intervento dei medici. Bahar, distrutta dal dolore, denuncia Ilker, che viene arrestato mentre avanza verso l'altare.

