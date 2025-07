Innocence anticipazioni 13 luglio: Ela si concede a Ilker, ma lui la respinge subito dopo

Innocence è la dizi turca che Canale 5 manda in onda nei weekend. Nella puntata di domani, Ela si lascia trasportare dalle emozioni e vive un momento intenso con Ilker, ma il suo sogno d'amore si infrange bruscamente.

Domenica 13 luglio nuovo appuntamento con Innocence, titolo originale Masumiyet, la soap turca che ci terrà compagnia per 40 puntate su Canale 5 alle 14:30, e in streaming su Mediaset Infinity. La serie va in onda il sabato e la domenica ed è incentrata su Bahar, una madre separata con due figli, la cui vita viene sconvolta quando scopre la relazione clandestina della figlia diciannovenne Ela con İlker Ilgaz, un uomo di 35 anni, nonché capo del padre della ragazza.

Riassunto dell'episodio precedente

Ela, giovane studentessa universitaria, vive una relazione segreta con İlker, un uomo affascinante ma già fidanzato con l'influencer İrem. Convinta che la storia tra i due sia finita, Ela si fida di lui, ignorando i segnali d'allarme. Ma la ragazza, stanca di vivere nell'ombra, lo spinge a ufficializzare il rapporto.

Tutto cambia il giorno del suo diciannovesimo compleanno, quando viene scaraventata fuori dall'auto di İlker. Da quel momento, la sua vita cambia radicalmente. Intanto Bahar, sua madre, insospettita dai comportamenti della figlia, scopre la targa dell'auto coinvolta e collega tutto a İlker. Inizia così la sua lotta per salvare Ela da una relazione tossica e distruttiva che la sta lentamente consumando.

Innocence: Tolga Güleç nel ruolo di Timur Yüksel

Anticipazioni di Innocence del 13 luglio: un salto temporale che inquieta

Bahar è sconvolta: ha scoperto che sua figlia Ela ha una relazione con Ilker Ilgaz. Madre e figlia hanno un duro scontro, ma l'intervento di Timur spinge Bahar a mantenere il segreto con il marito. Ela esce di casa con la scusa di dormire dall'amica Burcak, ma in realtà si fa accompagnare da Umut in una delle case di Ilker.

Lì, dopo un forte litigio, Ela e il suo amante hanno il loro primo rapporto completo. Tuttavia, le fantasie romantiche di Ela si scontrano con la dura realtà quando Ilker le dice chiaramente che non passeranno la notte insieme. Al suo ritorno a casa, Ela viene scoperta da Bahar.

Un salto temporale ci porta alla notte del compleanno di Ela. I parenti si chiedono perché non si sia presentata alla festa. Bahar telefona a Ilker per chiederle dove sia sua figlia. Visibilmente sconvolto, Ilker risponde di non sapere di cosa stia parlando. L'uomo è confuso e ricoperto di sangue.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Bahar è sconvolta perché ha scoperto che sua figlia ha una relazione con Ilker Ilgaz.