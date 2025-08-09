Innocence anticipazioni 10 agosto: Ilker tenta di vedere Ela, ma finisce agli arresti domiciliari

Domenica 10 agosto nuovo appuntamento con Innocence, titolo originale Masumiyet, la soap turca che ci terrà compagnia per 40 puntate su Canale 5 alle 17:50, e in streaming su Mediaset Infinity. La serie va in onda il sabato e la domenica. Anticipazioni della puntata di domani: Ilker riesce a introdursi in ospedale per parlare con Ela, ma la polizia lo ferma. Banu tenta di limitare lo scandalo con una conferenza stampa.

Riassunto della puntata precedente della dizi con Deniz Çakır e İlayda Alişan

Dopo le prime udienze in tribunale, Ela finisce travolta da una vera e propria ondata d'odio sui social. Persino chi fino a poco tempo fa la sosteneva comincia a dare credito alla versione dell'avvocata di Ilker, Beril. Sconvolta dai commenti denigratori che legge online, la ragazza, sopraffatta dalla disperazione, tenta di togliersi la vita utilizzando un frammento di vetro.

A salvarla è sua madre, Bahar, che interviene appena in tempo, riuscendo a calmarla e a rassicurarla, ribadendo di credere alle sue parole. Ma Ela, ancora provata dal coma, è assalita da dubbi e incertezze sulla verità. Una volta tornata a casa, Bahar affronta Hande, trovandosi però di fronte alla strenua difesa di Neval, spalleggiata da Timur e dall'intera famiglia.

Deniz Çakir e Ilayda Alisan

Anticipazioni di Innocence: Timur richiama Bahar all'ordine

lker riesce a introdursi di nascosto in ospedale per incontrare Ela, ma la polizia interviene prontamente, fermandolo sul posto. L'uomo viene così posto agli arresti domiciliari, in attesa delle successive fasi del processo. Nel tentativo di limitare i danni, Banu organizza una conferenza stampa in cui Ilker ammette pubblicamente di aver tradito la sua fidanzata con Ela e chiede scusa alla famiglia per il dolore causato.

Intanto, Timur ricorda a Bahar che non può attaccare chiunque critichi Ela, facendo presente che la loro stessa figlia era già stata portata in centrale in passato per aver insultato Irem tramite alcuni post sul web. In effetti, tempo prima, Ela era stata interrogata dalla polizia sull'uso di account falsi con cui aveva diffamato Irem. La ragazza era stata poi rilasciata perché Irem, su pressione di Ilker, aveva deciso di ritirare la denuncia.

Cast: personaggi e interpreti della soap

Deniz Çakır nel ruolo di Bahar Yüksel

nel ruolo di Bahar Yüksel İlayda Alişan nel ruolo di Ela Yüksel

nel ruolo di Ela Yüksel Serkay Tütüncü nel ruolo di İlker Ilgaz

nel ruolo di İlker Ilgaz Mehmet Aslantuğ nel ruolo di Harun Orhun

nel ruolo di Harun Orhun Deniz Işın nel ruolo di İrem Orhun

nel ruolo di İrem Orhun Hülya Avşar nel ruolo di Hale Ilgaz

nel ruolo di Hale Ilgaz Tolga Güleç nel ruolo di Timur Yüksel

nel ruolo di Timur Yüksel Asena Tuğal nel ruolo di Banu Kaya

nel ruolo di Banu Kaya Ertuğrul Postoğlu nel ruolo di İsmail Ilgaz

nel ruolo di İsmail Ilgaz Selen Uçer nel ruolo di Yelda Demirci

nel ruolo di Yelda Demirci Alayça Öztürk nel ruolo di Neva Hancı

nel ruolo di Neva Hancı Kimya Gökçe Aytaç nel ruolo di Asu Ilgaz

nel ruolo di Asu Ilgaz Asena Keskinci nel ruolo di Hande Hancı

nel ruolo di Hande Hancı Neslihan Arslan nel ruolo di Birce

nel ruolo di Birce Rüçhan Çalışkur nel ruolo di Gülizar Yükse

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: la sigla completa della soap turca ispirata a una storia vera.