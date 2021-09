Innistrad: Caccia di Mezzanotte, il nuovo set di carte Magic è ora disponibile in formato cartaceo

Il nuovo set di carte Magic, Innistrad: Caccia di Mezzanotte, precedentemente uscito su MTG Arena per PC e dispositivi mobili, è ora disponibile anche in formato cartaceo.

Wizards of the Coast ha ufficialmente annunciato che oggi, Venerdì 24 Settembre 2021, Innistrad: Caccia di Mezzanotte, l'ultimo set di carte rilasciato da Magic: The Gathering, è ufficialmente disponibile in formato cartaceo in tutti i negozi specializzati.

Innistrad: Caccia di Mezzanotte riporta i fan sull'amato piano di Innistrad, ma questa volta l'invito per i giocatori è "Diventa ciò che temi". La nuova espansione, incentrata sui mannari, è profondamente legata al Festival del Raccolto in cui umani e warlock eseguono un rituale per mantenere l'equilibrio su Innistrad.

Grazie a Innistrad: Caccia di Mezzanotte, i fan possono scoprire quattro nuove meccaniche: Diurno/Notturno, Disturbare, Decomposto e Congrega. Ci sono anche due meccaniche che ritornano, Flashback e Indagare. Alcuni prodotti del nuovo set di carte conterranno codici che i giocatori potranno riscattare in Magic: The Gathering Arena, dando continuità al legame tra la versione cartacea e quella digitale del gioco.

Con lupi mannari e warlock, zombi e spiriti, Innistrad: Caccia di Mezzanotte offre l'esperienza di terrore definitiva per i giocatori. Per celebrare il lancio e offrire ai fan un assaggio della nuova espansione, Magic The Gathering ha invitato i mannari a girovagare per le strade delle principali città europee, da Roma a Londra, passando per Berlino, Parigi e Madrid, come parte di un'esperienza unica; per maggiori informazioni potete visitare questo sito: Lycanspiracy