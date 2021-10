Injustice: le nuove immagini del film animato

Il film animato Injustice è uno dei titoli che verrà presentato durante l'evento DC FanDome in programma sabato 16 ottobre e, in attesa di nuovi dettagli riguardanti il progetto, online sono state condivise le immagini ufficiali.

Il lungometraggio debutterà poi il 19 ottobre in formato digitale e in DVD e Blu-Ray.

Injustice: un'immagine del film animato

Il videogioco e il fumetto Injustice: Gods Among Us sono alla base del film animato realizzato da Warner Bros Home Entertainment.

Gli eventi sono ambientati in un mondo alternativo impazzito in cui il Joker ha ingannato Superman portandolo a uccidere Lois Lane e l'eroe si è trasformato in un assassino. Superman, fuori controllo, ha deciso di prendere il controllo della Terra per il bene dell'umanità. Batman, determinato a fermarlo, crea un team di eroi che lottano per la libertà. Ma quando i supereroi iniziano una guerra, il mondo può sopravvivere?

Injustice è stato diretto da Matt Peters e la sceneggiatura è firmata da Ernie Altbacker.

Nel cast vocale ci sono Justin Hartley nella parte di Superman, Anson Mount che è Batman, Janet Varney nei panni di Wonder Woman, Brandon Michael Hall che interpreta Cyborg, Kevin Pollak che dà voce al Joker e Jonathan Kent, Anika Noni Rose che sarà Catwoman, Reid Scott nel ruolo di Green Arrow e Victor Zsasz, Edwin Hodge in quelli di Mr. Terrific e Killer Croc , Gillian Jacobs che ha la parte di Harley Quinn, Oliver Hudson che sarà Plastic Man, Laura Bailey che ha il doppio ruolo di Lois Lane e Rama Kushna, Faran Tahir che sarà Ra's al Ghul, Derek Phillips che ha ottenuto la parte di Nightwing e Aquaman, Yuri Lowenthal che dà voce a Master, Flash e Shazam, Zach Callison nella doppia parte di Damian e Jimmy Olsen, Brian T. Delaney nei panni di Green Lantern, Fred Tatasciore che ha la parte di Captain Atom, e Andrew Morgado nei panni di Mirror Master Soldier.