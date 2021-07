Injustice: Gods Among Us, svelate le star coinvolte nel film animato

DC e Warner Bros hanno annunciato il cast del film animato Injustice: Gods Among Us, tratto dal popolare videogioco e dai fumetti della DC.

DC ha annunciato i nomi degli attori che daranno voce ai protagonisti di Injustice: Gods Among Us, il film animato ispirato al videogioco e ai fumetti, e tra le star saranno coinvolti Justin Hartley e Gillian Jacobs.

Il progetto sarà realizzato da Warner Bros Animation, DC e Warner Bros Home Entertainment.

La storia di Injustice: Gods Among Us è ambientata in una versione alternativa della Terra e mostra quello che accade dopo che il Joker ha ingannato Superman, causando la morte di Lois Lane, e scatenando la furia dell'eroe. Superman decide infatti di prendere il controllo della Terra, costringendo Batman e i suoi alleati nel tentativo di fermarlo.

Justin Hartley darà voce a Superman; Anson Mount sarà Batman, Laura Bailey avrà la parte di Lois Lane e Rama Kushna; Zach Callison avrà il ruolo di Damian e Jimmy Olsen; Brian T. Delaney sarà Green Lantern; Brandon Michael Hall doppierà Cyborg; Eding Hodge sarà Mr. Terrific e Killer Croc; Oliver Hudson doppierà Plastic Man; Gillian Jacobs avrà il ruolo di Harley Quinn; Yuri Lowenthal sarà Mirror Master, Flash e Shazam; Derek Phillips avrà il ruolo di Nightwing e Aquaman; Kevin Pollak sarà il Joker e Jonathan Kent; Anika Noni Rose ha ottenuto la parte di Catwoman; Reid Scott quella di Green Arrow e Victor Zsasz; Faran Tahir sarà Ra's al Ghul; Fred Tatasciore ha il ruolo di Captain Atom; Janet Varney interpreterà Wonder Woman; e Andrew Morgato sarà Mirror Master Soldier.

La regia del lungometraggio animato, in arrivo in autunno, è affidata a Matt Peters (Justice League Dark), mentre la sceneggiatura è firmata da Ernie Altbacker (Batman: Hush). Nel team della produzione ci sono Rick Morales, Jim Krieg e Sam Register.