Ingoia un airpod al posto dell'ibuprofene: la disavventura di una TikToker (VIDEO)

Una TikToker ha parlato della sua disavventura in un video: 'Non sono la prima e non sarò l'ultima. Adesso ci rido su, ma in quel momento è stato davvero spaventoso'.

Carli Bellmer, una TikToker 27enne statunitense, ha pubblicato un video in cui ha parlato della disavventura di cui è stata protagonista quando ha ingoiato un airpod al posto di una compressa di ibuprofene. Questa non è la prima volta che qualcuno manda giù uno degli auricolari wireless della Apple e decide di condividere la sua esperienza online: potete vedere il filmato della Bellmer qua sotto.

Nel video si vede prima la ragazza che, in preda alle lacrime, racconta di aver per sbaglio ingoiato uno dei suoi airpod, scambiandolo per una pastiglia di ibuprofene. In seguito Carli, dopo essersi tranquillizzata, aggiunge qualche ulteriore dettaglio relativo all'incidente.

"Ero nel mio letto e avevo una pasticca da 800 mg di ibuprofene in una mano e il mio auricolare sinistro nell'altra. Ho preso la bottiglia d'acqua e ho mandato giù. Subito dopo ho capito che non era ibuprofene. Ho provato a rigettarlo ma niente da fare, sto impazzendo", ha spiegato la ragazza singhiozzando.

Il video originale della TikToker è stato rimosso dal sito per ben due volte, al che la ragazza l'ha caricato nuovamente aggiungendo nella didascalia la seguente spiegazione: "Ho scoperto di non essere la prima persona ad aver fatto una cosa del genere e probabilmente non sarò l'ultima; voglio condividere questo video per condividere la mia esperienza e rendere le persone consapevoli di quel che può accadere."